Eintracht-Stürmer Bas Dost : Startschuss in eine bessere Zukunft

Der Mann ist fit – sehr fit sogar. Und flink. Wenige Sekunden nur dauert es, bis sich Bas Dost nach dem Ende des Vormittagstrainings zielstrebig zum Pressetalk in den Bauch der Arena begibt. Pünktlich, präzise, professionell: der stürmische Angestellte der Frankfurter Eintracht präsentiert sich bestens gelaunt. Was auch und vor allem mit seiner körperlichen Verfassung zu tun hat. „Ich habe keine Schmerzen und bin fit. Endlich kann ich alles mitmachen.“

Vor einem Jahr, als der lange Niederländer dem Südwestzipfel Europas den Rücken kehrte und sich nach seiner erfolgreichen Zeit in der portugiesischen Hauptstadt bei Sporting Lissabon der Eintracht anschloss, war Dost nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Die Vorbereitungsphase verlief entsprechend holprig; zudem warfen ihn kleinere und größere Blessuren immer wieder einmal zurück. Das soll jetzt Geschichte sein und endgültig der Vergangenheit angehören. „Läuferisch bin ich jetzt weiter, viel weiter als im letzten Jahr“, sagt der Niederländer und verweist mit einem breiten Grinsen auf sein Alter. „Ich bin jetzt 31.“ Dost – je älter, desto besser?

Der Niederländer weiß, dass er sich steigern muss – und er nutzt am Mittwoch auch jede sich bietende Gelegenheit, um eine bessere Zukunft zu versprechen. Acht Tore hat er in der vergangenen Bundesligasaison bei 24 Spieleinsätzen geschossen. „Nur acht Tore“, wie er sagt. „Das ist für mich eine Enttäuschung.“ Die unbefriedigende Trefferausbeute ist für Dost Ansporn, es besser zu machen. „Ich habe Lust und bin sehr positiv gestimmt.“

Der Mann für die gute Laune und die gute Stimmung ist Dost schon immer gewesen. Ein reflektierter, lebenserfahrener Fußballprofi, der ein wenig in der Welt rumgekommen ist, es unter portugiesischer Sonne zum Torschützenkönig gebracht hat – und der wegen seiner Angriffslust Begehrlichkeiten der Frankfurter Verantwortlichen geweckt hatte. Von Dosts Transfer hatten sie sich bei der Eintracht einiges versprochen – auch Trainer Adi Hütter, der auch und gerade in schwereren Stunden des Niederländers betonte: „Bas Dost gebe ich nicht auf.“ Dost spürt das Vertrauen seiner Vorgesetzten und empfindet es als auch sehr schön. Entscheidend sei aber, „dass alles aus mir selbst herauskommen muss. Ich bin es ja, der die Leistung bringen muss. Da ist nicht entscheidend, was die anderen sagen.“

Dost ist Berufsoptimist. Als die Eintracht in der vergangenen Saison noch sieben Spiele zu absolvieren hatte, gab es von Dost kesse Töne zu hören. „Wir gewinnen alle sieben und qualifizieren uns noch für die Europa League.“ Das Ergebnis ist bekannt. Die Eintracht wurde im Endklassement Neunter. Auch jetzt, schmerzfrei, rank und schlank und in körperlich guter Verfassung, hat Dost nichts von seiner Zuversicht eingebüßt. „Ich bin ganz sicher, dass es eine geile Saison werden wird“, sagt er. „Ich will um einen Platz für Europa mitspielen.“ Dost selbst wird um seinen Platz in der Offensive kämpfen. „Wir sind fünf Stürmer“, so Dost.

Eine Zahl, die sich im weiteren Verlauf des Tages veränderte. Denn die Eintracht hat Angreifer Dejan Joveljić abermals ausgeliehen – diesmal in Hütters Heimat nach Österreich zum Wolfsberger AC. Zuvor hatte der einstige Stürmer von Roter Stern Belgrad schon im Rahmen seines ersten Leihgeschäfts bei RSC Anderlecht auf einen Karrierekick gehofft. „Wir sehen in Dejan Joveljić weiterhin einen Spieler, der Eintracht Frankfurt in der Zukunft verstärken kann“, begründete Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner die Entscheidung pro Wolfsberg, wo der Serbe für das dortige Trainerteam „ein absoluter Wunschspieler“ sein soll.

Als Dost vor exakt einem Jahr von der Eintracht verpflichtet und mit einem Dreijahresvertrag bis einschließlich 30. Juni 2022 ausgestattet wurde, äußerten sich die Frankfurter Manager ähnlich positiv, als sie sich für Dost in der Nachfolge des zu West Ham United gewechselten Sébastien Haller entschieden. „Bas ist jemand, der gleich in der Lage ist, uns sofort zu helfen“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic. „Er kennt die Bundesliga, und wir wünschen uns, dass er auch für uns so torgefährlich in Erscheinung tritt.“ Nicht nur Bobic hatte die famose Quote von Dost imponiert, der es im Dress von Sporting in 84 Spielen auf 76 Tore gebracht hatte. Nun also stehen acht Tore zu Buche. Eine Zahl, die Dost gehörig missfällt und ihn wurmt. „Ich weiß, dass ich das besser kann, und das will ich jetzt auch machen.“ Um in Schusslaune zu kommen, bietet sich Dost der mutmaßlich anspruchsvollste Test dieses Sommers. An diesem Samstag misst sich die Eintracht mit dem 34-maligen niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Ein Spiel in Dosts alter Heimat. Es soll der Startschuss in eine bessere Zukunft des niederländischen Eintracht-Stürmers sein.