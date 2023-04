Diese Woche hatte es in sich. Und zum vorläufigen Ende der auffallenden Betriebsamkeit steht an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) eine sportliche Prüfung in Leverkusen auf dem Programm, die den Frankfurtern einiges abverlangen wird. Die vergangenen Tage haben das Spannungsfeld zwischen Chancen und Risiken, in dem sich ein im Eiltempo gewachsener Großklub wie die Eintracht bewegt, hell ausgeleuchtet.

Mit den ungeklärten Kompetenzstreitigkeiten weckten die Führungskräfte Axel Hellmann und Philip Holzer in ihrem Machtkampf unselige Erinnerungen an schwärzeste Stunden der Diva vom Main. Das Duo, dessen zerbrochene Freundschaft nicht mehr zu kitten ist, rückte – geleitet von Selbstliebe – die Interessen der Eintracht gegenüber ihren eigenen in den Hintergrund. Ausgerechnet der Vorstandssprecher und der Aufsichtsratsvorsitzende, deren Aufgabe es sein sollte, solide Verhältnisse zu schaffen, bei denen das Wohlergehen des Vereins an oberster Stelle steht, sorgten für eine Aufgeregtheit in den eigenen Reihen, die verunsicherte und auf Außenstehende anstößig wirkte.