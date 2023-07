Mit dem Transfermarkt für Fußballprofis ist es wie mit dem Wetter in den Bergen. Es gibt Prognosen, die auf Wahrscheinlichkeiten basieren. Doch was am Ende passiert, hängt oft von so vielen Faktoren ab, dass selbst Experten nicht immer genau absehen können, ob eine Vorhersage nun eintrifft oder nicht.

In Windischgarsten, wo die Spieler von Eintracht Frankfurt sich aktuell im Trainingslager auf die kommende Saison in der Bundesliga vorbereiten, ist der Teil mit dem Wetter schnell erzählt: Bis zur Abreise am Freitag könnte es, je nach konsultiertem Wetterbericht, fortan über weite Strecken regnen bei Temperaturen, die nachts schon mal im einstelligen Bereich liegen können. Der eine oder andere aus Frankfurt angereiste Fan wird auf eine Fehlprognose hoffen. Wobei der Regen ja sicherlich noch zu verschmerzen ist. Schlimmer wäre es für sie, wenn Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung sich in dieser Transferperiode das eine oder andere Mal verkalkulieren würden.

Als die Sonne sich am Montag das wohl vorerst letzte Mal länger im Luftkurort gezeigt hat, gab Krösche Einblicke in die Pläne des Klubs, welche dieser bis zum Ende der Wechselfrist am 1. September verfolgt. Dass ein Großteil auf seiner Agenda schon abgehakt ist, zeigt der große Kader, der aktuell in Windischgarsten trainiert. Genügend Neuzugänge hat die Eintracht verpflichtet. Längst sind die Abgänge das dominierende Thema: Spieler, welche verliehen werden sollen, wie Stürmer Igor Matanovic (zweite Liga), Marcel Wenig (dritte Liga) oder Jérôme Onguéné (Liga unklar). Hinzu kommen die Verkaufskandidaten, zu denen Krösche neben Mittelfeldspieler Djibril Sow auch die beiden Mittelstürmer Ragnar Ache und Rafael Borré zählt. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass das Trio den Klub bis zum 1. September verlasse.

Was hingegen mit den Angreifern Randal Kolo Muani und Jesper Lindström passiert, scheint zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. „Es ist natürlich eine schwierige Situation“, sagt Krösche. Und sie wird nicht einfacher. „Sicherlich wird es irgendwann auch einen Punkt geben, an dem wir entscheiden müssen, ob wir das noch machen oder nicht. Es gibt natürlich eine Zahl, mit der wir uns beschäftigen müssen“, sagt Krösche. Kommt ein Verein und bietet einen gewissen Betrag, wäre es wohl unvernünftig, Kolo Muani nicht zu verkaufen. „Aber es ist momentan weder so, dass Kolo gesagt hat, dass er gehen möchte, noch ist ein Angebot da“, sagt Krösche: „Daher gehen wir ganz stark davon aus, dass er bleibt.“ Aber ganz sicher vorhersehen, ob es einen (Geld-)Regen gibt oder nicht, kann auch Krösche nicht – Stichwort: Bergwetter.

Was mit Kolo Muani geschieht, hängt von vielen anderen Fragen ab: Wechselt Harry Kane zum FC Bayern? Was passiert mit Dušan Vlahović von Juventus Turin? Und, die vielleicht wichtigste: Verlässt Kylian Mbappé Paris Saint-Germain? Die Eintracht sieht sich jedenfalls gut aufgestellt. Ob im Falle eines Abgangs von Kolo Muani noch ein Stürmer komme, werde man sehen, sagt Krösche: „Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit unserer Offensive. Wir haben eine sehr große Variabilität, Geschwindigkeit und Robustheit und deshalb keine Drucksituation, aber trotzdem schauen wir uns natürlich um.“

Ausschließen kann er, dass Daichi Kamada weiterhin für Frankfurt spielen wird. Nach dessen gescheitertem Wechsel zur AC Mailand ist der Japaner noch immer vereinslos. „Mich hat das schon überrascht, dass das geplatzt ist“, sagte Krösche. Die Tür für Kamada ist nach eineinhalb Jahren des intensiven Werbens jedoch zu, stellte er klar. Der Klub hat ja auch schon vielversprechende Nachfolger verpflichtet. Seine Transferstrategie ziele stets darauf ab, die Ziele von heute zu erreichen, aber auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, falls mal ein Spieler die Eintracht verlasse, sagt Krösche. „Wir sind kein reiner Ausbildungsverein.“

Dass noch unklar ist, wer letztlich zum Personal für die 34 Bundesliga-Spieltage und die Auftritte in der Conference League und im DFB-Pokal gehören wird, ist Teil jeder Sommerpause. Für Trainer Dino Toppmöller macht das die eigene Arbeit nicht leichter. Er muss entscheiden, ob er in den Testspielen noch auf Spieler wie Sow oder Lindström setzen soll, obwohl die schon bald weg sein könnten. Am Rande der ersten Trainingseinheit stellte er klar: „Die Besten werden spielen.“

Krösche unterstützt diese Herangehensweise. Schließlich gelte das Leistungsprinzip. Die Vorbereitung sei „ganz gut angelaufen“, sagte er: „Dino konnte schon viel von seinen Inhalten vermitteln. Klar ist aber auch, dass wir in allen Bereichen noch Luft nach oben haben.“ Die Testspielergebnisse – zuletzt gab es zwei Niederlagen gegen Viertligaklubs – seien zweitrangig. Sie hätten keine Aussagekraft darüber, was während der Saison passieren werde.

Dennoch äußert Krösche mit Blick auf die erste Halbzeit gegen Barockstadt Fulda-Lehnerz auch Kritik am Team: „Da geht es nicht um inhaltliche Themen, sondern Fokussierung und Ernsthaftigkeit.“ Die wird es brauchen, um die Ziele zu erreichen. Für die anstehende Saison ist das Vorhaben klar: In der Conference League so weit wie möglich kommen und sich für das internationale Geschäft qualifizieren. „Wir müssen nicht, aber wir wollen“, sagt Krösche. Es soll wieder nach Europa gehen. Mit oder ohne Kolo Muani. Bei Wind und Wetter.