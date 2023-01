Neuzugang aus den USA : So tickt das Eintracht-Talent Paxten Aaronson

Aktualisiert am

So tickt das Eintracht-Talent Paxten Aaronson

Oliver Glasner ist wieder besser bei Stimme. Der Trainer der Eintracht hatte sich zum Ende des Weihnachtsurlaubs eine Erkältung zugezogen, die im Sonnenschein von Dubai nun am Abklingen ist. Wenn seine Kommandos über den Platz schallen, mit denen er die Übungseinheiten unterbricht, um den Spielern zu erklären, wie sie sich in Abwehr- und Angriffsszenen bitte geschickter verhalten sollen, muss er am Freitag auch laut sprechen, da von der naheliegenden Moschee der Ruf eines Muezzin ertönt, mit der die einheimischen Angestellten auf der Anlage des „Nad Al Sheba Complex“ zum Gebet aufgerufen werden.

Auf den Dolmetscher, der ebenfalls zu der Frankfurter Reisegruppe zählt, kann Glasner verzichten. Der Österreicher ist nach Jahren im internationalen Fußballbusiness sprachlich beflissen genug, um schnell vom Deutschen ins Englische zu wechseln, damit seine Worte bei jedem Mitglied seiner Multi-Kulti-Truppe mit Profis aus 14 Ländern auf Gehör stoßen können. Die Kommunikation mit dem Coach sei denn auch „hervorragend“, sagte Paxten Aaronson.