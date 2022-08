Blamabler Eintracht-Auftakt : Niederträchtig und verstörend

Eintracht Frankfurt hat zum Bundesligaauftakt gegen den FC Bayern ein in vielen Belangen blamables Bild abgegeben. Es herrscht Handlungsbedarf: auf dem Rasen und in der Führungsetage.

Die Eintracht hat sich blamiert. Das Bild, das der Verein am ersten Spieltag abgab, war ein unvorteilhaftes. Dass es in beinahe 200 Länder übertragen wurde, macht das Ausmaß des Imageschadens noch größer. Die Deutsche Fußball Liga tut gut daran, den Klub so schnell nicht mehr mit der Veranstaltung eines Eröffnungsspiels zu betrauen.

Dass die Premiere als Zeichen der Anerkennung für vorangegangene Leistungen gedacht war, wussten Tausende Fans nicht wertzuschätzen. Man muss das Abspielen der Nationalhymne zu Beginn der 60. Spielzeit nicht für angemessen halten. Aber die Sängerin Carolin Niemczyk während des würdevollen Vortrages auszupfeifen ist niederträchtig, die Missachtung der Hymne wirkt wenigstens schmählich.