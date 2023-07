Tag der Rekorde. Fast im Minutentakt präsentierte Vorstandsmitglied Philipp Reschke Zahlen aus dem Eintracht-Kosmos, die besser als jemals zuvor ausgefallen waren. Ein Höhepunkt nach dem anderen – dann der Negativrekord: Die Geldstrafen für Fanverfehlungen haben einen weiteren Höchstwert erreicht. Weil vermeintliche Fans in der zurückliegenden Saison ausgiebig wie nie gezündelt haben, hatte die Eintracht nach entsprechenden Sportgerichtsurteilen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bislang schon Strafen in Höhe von 440.000 Euro bezahlt.

An diesem Mittwoch werden vom DFB die letzten Urteilssprüche erwartet. Reschke rechnet für das abermalige Abbrennen von Bengalos und anderer pyrotechnischer Vergehen beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Gelsenkirchen, beim DFB-Pokalhalbfinale in Stuttgart sowie beim Endspiel gegen Leipzig in Berlin mit weiteren Strafen in einer Gesamthöhe von 410.000 Euro. Macht zusammen 850.000 Euro – und ratlos. „Das sind Dimensionen, die wir schleunigst zurückführen müssen“, sagte Reschke.

Reschke setzt weiter auf Dialog

Der 50-Jährige setzt bei der Bewältigung dieser Dauerproblematik auch zukünftig „auf den Weg des Dialogs, der Kommunikation und der Einflussnahme. Dieser Weg ist vollkommen alternativlos.“ Reschke sprach am Dienstag in einer Medienrunde im Proficamp der Eintracht von einem „pyrotechnischen Paradigmenwechsel seit Corona. Wir müssen nicht die Regeln ändern, sondern wir müssen mehr Überzeugungsarbeit leisten.“

Rechtliche Maßnahmen, beteuerte Reschke, würden nicht helfen. „Kollektivstrafen lösen das Problem nicht.“ Für Reschke und seine Vorstandskollegen bei der Eintracht steht außer Frage, dass Böller und Leuchtspurraketen tabu seien. „In Berlin ist das eindeutig zu weit gegangen.“ Darüber sei man sich auch in der Fanszene einig. Reschke bestätigte, dass wegen individueller Verfehlungen 45 Stadionverbote ausgesprochen worden seien. „Zum Teil auf Bewährung, zum Teil langfristig.“ Bei Jugendlichen würde es als Bestrafung Sozialstunden, beispielsweise im Eintracht-Museum, sowie Spenden an den Förderverein geben.

„Es sind insgesamt neue Personen und Gruppen hinzugekommen“, sagte Reschke und sprach von einem Trend, der seit zwei Jahren bundes- und europaweit zu beobachten sei. „Es geht lauter und physischer zu und setzt sich quer durch die Gesellschaft fort.“ Auf die Eintracht bezogen, sagte das Frankfurter Vorstandsmitglied: „Wir sind, wie wir es schon immer waren, in allem lauter und leidenschaftlicher. Das rechtfertigt und entschuldigt aber nichts.“ Vor zehn Jahren hätte es bei der Eintracht zwei festgestellte Mitarbeiter gegeben, die sich seitdem als Fanbeauftragte bei Heim- und Auswärtsspielen um die Anhänger kümmern. Mittlerweile gibt es fünf Fanbeauftragte – ein sechster kommt in Kürze dazu.

„Hinter uns liegt ein Rekordjahr.“ Mit diesem einleitenden Satz hatte Reschke seine mehr als neunzigminütigen Ausführungen im Proficamp gestartet. Er kam auf den Bereich Merchandising zu sprechen. Dort ist der Gesamtumsatz vom bisherigen Rekordvorjahr von 17 Millionen Euro auf jetzt 23,5 Millionen Euro gestiegen. „Das ist eine gewaltige Steigerung. Wir haben eine Euphorie entfacht.“