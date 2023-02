Aktualisiert am

Vom Helden zur Teilzeitkraft, vom Himmelsstürmer zum Ergänzungsspieler: In Frankfurt ist das Gedränge um die Startplätze besonders groß. Das hat für manche Akteure fatale Folgen.

Ist Fußballprofi ein Traumberuf? Für all die Arbeitnehmer, die ein Gefühl der Sicherheit benötigen, um glücklich zu sein und ihr Potential im Job abrufen zu können, sicher nicht. Wer sich bei einem Bundesligaklub längerfristig durchsetzen will, muss nicht nur Talent und Trainingsfleiß besitzen, sondern vor allem psychische Stabilität. Beispiel Eintracht Frankfurt.

Peter Heß Sportredakteur.

Wenn an diesem Samstagabend (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) Werder Bremen im Stadtwald den Rasen des Waldstadions betritt, dann wird sich dem Team von Trainer Ole Werner eine eingespielte Mannschaft entgegenstellen. Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat in dieser Saison eine Stammformation gefunden, die er aus 13, 14 Profis speist. Alle anderen müssen ihre beruflichen Ambitionen herunterschrauben, manche auf wenige Einsatzminuten, manche auf das durchgängige Sitzen auf der Ersatzbank, manche schaffen es regelmäßig nicht einmal in den Kader.

Was nicht heißt, dass sich diese Spieler etwas zuschulden hätten kommen lassen oder es ihnen an etwas grundsätzlich mangelte. Rafael Borré, Ansgar Knauff, Krijstian Jakic, Hrvoje Smolcic, Almamy Touré, Lucas Alario, Christopher Lenz und Faride Alidou (in Ansätzen) haben allesamt schon auf dem Spielfeld nachgewiesen, dass sie erstligatauglich sind. Aber sie haben das Pech, dass sie von ihren Kollegen ausgestochen werden.

Neuzugänge, die einschlagen

Ganz häufig sind es Verletzungen, durch die Verschiebungen in der Hierarchie eines Kaders ausgelöst werden, manchmal allein durch die Verpflichtung eines neuen Spielers. Randal Kolo Muani und Mario Götze sind allerdings seltene Beispiele für Neuzugänge, die so einschlagen, dass sie mit dem ersten Arbeitstag für die Startelf quasi gesetzt sind. Was für Rafael Borré eine persönliche Katastrophe ist, weil für ihn damit zwei mögliche Offensiv-Positionen blockiert sind. Aus dem Europapokalhelden der Eintracht ist eine Teilzeitkraft geworden.

Auch Ansgar Knauff legte einen Blitzstart in Frankfurt hin, als er im Januar 2022 ankam. Die damals 20 Jahre alte Leihgabe von Borussia Dortmund beflügelte das Außenbahnspiel der Eintracht auf Anhieb, erzielte in der Europa League spektakuläre Treffer und nahm in Sevilla die Trophäe entgegen. Aus dem Himmelsstürmer ist ein Ergänzungsspieler geworden, der in Buta (auf der rechten Seite) und Max (auf der linken) zwei Konkurrenten hat, die ihm derzeit voraus sind. Eine Situation, die man erst mal verkraften muss, nachdem man ein halbes Jahr lang mit Lob überschüttet worden ist.

Trainer Glasners Einschränkungen, Knauff habe noch einige Themen, bei denen er sich verbessern müsse, wurden von der Öffentlichkeit nicht ernst genommen. Das Publikum wollte nur seine Sturmläufe und Flanken sehen, nicht aber seine manchmal an Naivität grenzende Unerfahrenheit in unübersichtlichen Spielsituationen und seine Mängel im Defensivverhalten.

In diesem Dauerhype wurde Knauffs Wert auf dem Transfermarkt schon auf 20 Millionen Euro taxiert und Dortmunds Ignoranz gegenüber diesem unübersehbaren Talent kritisiert. Wie konnte man einen Kracher wie Knauff nur in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga West, versauern lassen? Im Moment kann man sehr gut nachvollziehen, warum er sich innerhalb des erlesenen BVB-Profikaders nicht durchsetzen konnte. Der Verlust seiner Unbekümmertheit wiegt schwerer als der Erfahrungsgewinn. Knauffs Entwicklungskurve verläuft seitwärts, es bedarf viel Durchhaltevermögens und großer Resilienz, diese Phase zu überstehen.

Da haben es die beiden kroatischen Freunde Jakic und Smolcic mental leichter. Die robusten Defensivspezialisten standen nie im Rampenlicht der Öffentlichkeit, der Glanz der anderen strahlte eher milde auf sie ab. Sie wurden und werden für ihre unnachgiebige Zweikampfführung geschätzt, aber Hasebe, Tuta und Ndicka sind in der Dreierabwehrkette in der Ballbehandlung und im Aufbauspiel besser und werden ihnen vorgezogen. Während Jakic schon gefragter war und mit der Abwärtsentwicklung zurechtkommen muss, kann Smolcic in seiner ersten Saison darauf hoffen, noch eine Aufwärtsentwicklung zu erleben.

Aussichtsloser stellt sich die Situation für Lucas Alario dar. Dem ehemaligen Leverkusener Torjäger und argentinischen Nationalspieler bleibt als Stürmer Nummer drei hinter Kolo Muani und Borré eigentlich nur die Flucht aus Frankfurt. Nicht ganz so schlimm sieht es für Lenz, Touré und Alidou aus. Kurzfristig können sie jedoch nur darauf hoffen, dass sich ihre vom Trainer bevorzugten Kollegen verletzten, um in die Stammformation zu rücken.

Dann jedoch kann es schnell gehen, wie Touré in der vergangenen Saison erlebte. Nach langer eigener Verletzungspause rückte er nach Hintereggers Ausscheiden im Halbfinale gegen West Ham in die Abwehr und trug wesentlich zum Titeltriumph bei.

Aber auf das Pech der Kollegen zu hoffen, um selbst zum Zug zu kommen, ist ein Gedanke, der den Mannschaftsgeist zerstört. Dieses Gefühl sollte kein Profi seinen Mitspielern und seinem Trainerteam vermitteln. Fußballprofi ist weniger ein Traumberuf als eine große psychische Herausforderung.