Peter Fischer hat sich in einer Stellungnahme, die der F.A.Z. vorliegt, über seine Anwälte gegen die gegen ihn erhobenen Drogen-Vorwürfe zur Wehr gesetzt. Sie seien „haltlos“, und er werde sich „mit aller Entschiedenheit“ dagegen verteidigen. In der Mitteilung, die am Donnerstagnachmittag veröffentlicht wurde, sprechen seine Rechtsbeistände von einer „Rufmordkampagne“. Ihrer Auffassung nach waren der Erlass und der Vollzug des Durchsuchungsbeschlusses in den privaten Räumlichkeiten Fischers im Frankfurter Westend Ende Januar „rechtswidrig“.

Gegen die Mutter des Freundes des 13 Jahre alten Fischer-Sohnes, die den Rechtsanwälten zufolge mit wahrheitswidrigen Aussagen gegenüber der Polizei die Ermittlungen ins Rollen gebracht hatte, will der Vereinspräsident der Eintracht Anzeige erstatten. Seine beiden Frankfurter Rechtsbeistände Marko Spänle und Stefan Bernhard-Eckel gaben bekannt, dass sie die Einstellung des Verfahrens bereits beantragt hätten. Auch Amtshaftungsansprüche würden geprüft.

Zweifel an der Glaubwürdigkeit

Nachdem sie Einsicht in die Ermittlungsakten erhalten hatte, sprach die Verteidigung davon, dass aus ihrer Sicht erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Mutter des Klassenkameraden des Sohnes von Fischer und ihren Darstellungen bestehe. Sie soll gegenüber der Polizei angegeben haben, dass ihr Sohn mit Fischers Sohn im Rahmen einer Schulveranstaltung Kokain konsumiert habe. Das Rauschgift soll der Staatsanwaltschaft zufolge Fischers Sohn mitgebracht haben, was laut den Ermittlern den Verdachte nahelegt, dass es in der Wohnung so aufbewahrt wurde, dass der Junge Zugriff darauf hatte.

Die Anwälte stellten dazu fest, dass der Sohn ihres Mandaten keinen Zugang zu Drogen gehabt habe. Widersprüche hinsichtlich des Kokainkonsums, in die sich der Schulkamerad bei seiner Vernehmung verstrickt habe, seien ignoriert und nicht hinterfragt worden. Außerdem sei nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen die Ermittlungsbehörden die Tatsache unberücksichtigt ließen, dass ein Drogen-Urintest des Schulkameraden negativ ausfiel. Zu den Familienverhältnissen des Schulkameraden stellten die beiden Anwälte fest, der Vater konsumiere nach Angaben der Mutter Kokain und Crack, so dass die Familie vom Jugendamt betreut werde.

Keinen Zugang zu Drogen

Zutreffend sei, so die Anwälte, dass bei der Hausdurchsuchung in einer Handtasche einer Haushaltshilfe in einer „geringen Menge“ Marihuana und in deren Bett eine „geringste Menge“ einer verdächtigen Substanz gefunden wurde. Auf einem Nachttisch in einem Schlafzimmer der Wohnung, in dem Fischer nicht nächtige, seien zudem Rückstände einer weißen Substanz auf klebrigem Untergrund festgestellt worden – jedoch in so „geringer Menge“, dass sie nicht gesichert werden konnten.

Ein Drogenschnelltest habe positiv auf Kokain reagiert. Kokain, Konsumutensilien oder Hinweise auf Verkäufer seien nicht festgestellt worden. Fischers 13 Jahre alter Sohn, so die Anwälte, habe keinen Zugang zu Drogen besessen. Dass in der Wohnung von Fischer gefundene Marihuana gehöre der Haushaltshilfe, von der sich Fischer unverzüglich getrennt habe. Bei den vermeintlich entdeckten Kokainrückständen sei keinesfalls sicher, dass es sich tatsächlich um Kokain handele, schreiben Spänle und Bernhard-Eckel. Sie holten eine Stellungnahme eines Sachverständigen ein. Hinsichtlich des Drogenschnelltests wiesen die Verteidiger darauf hin, dass es sich nicht „um ein in der Praxis als zuverlässig anerkanntes Standardtestverfahren handelt, so dass aufgrund eines solchen Schnelltestes sich nicht gerichtsverwertbar drauf gestützt werden kann, dass es sich bei einer Substanz um Rauschgift handelt“.