Eintracht-Präsident Fischer : „Der Höhepunkt des Orkans steht uns noch bevor“

In der jüngeren Vergangenheit konnten Sie rund um Weihnachten auf Erfolge wie den Pokalsieg, magische Fußball-Nächte in Europa oder Gänsehaut-Erlebnisse in Serie zurückblicken. 2020 bot deutlich weniger Highlights. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Es war kein gutes Jahr für Eintracht Frankfurt. Vieles von dem, was den Klub ausmacht, was ihn einzigartig macht, konnte nicht gelebt werden. Im Profifußball sind wir zudem in den vergangenen Monaten zum Teil hinter unseren Erwartungen geblieben. Unsere Mannschaft hat gezeigt, dass sie in der Lage ist, guten Fußball zu spielen, und hat durchaus starke Halbzeiten oder gegen starke Gegner teilweise gute Spiele abgeliefert. Leider gab es aber auch Partien, in denen sie die Leidenschaft und die Dynamik vermissen lassen hat und vielleicht auch die Galligkeit und der Mut fehlten. Das muss und darf man durchaus kritisch anmerken. Im Austausch mit den Eintrachtlern und Fans ist die Enttäuschung spürbar, aber auch die Zuversicht, dass wir den Turnaround schaffen. Ich bin mir sicher, dass wir im Laufe der Saison noch konstanter und stabiler werden und uns so am Saisonende im gesicherten Mittelfeld plazieren können. Alles andere halte ich im Moment für nicht sehr realistisch.