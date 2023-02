Einen Tag vor dem wichtigen Pokal-Achtelfinalspiel gegen Darmstadt 98 an diesem Dienstag (20.45 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, in der ARD und bei Sky) ist große Unruhe bei Eintracht Frankfurt ausgebrochen. Denn am Montag wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Vereinspräsident Peter Fischer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erwerbs und des Besitzes von Kokain eingeleitet hat. Das bestätigte auf Nachfrage eine Sprecherin der Behörde der F.A.Z.

Ermittelt wird zudem gegen Fischers Ehefrau und seinen 25 Jahren alten Sohn. Ende Januar war auf Betreiben der Staatsanwaltschaft Fischers Wohnung durchsucht worden. Ein Rauschgiftspürhund fand dabei Kokainrückstände auf dem Nachttisch von Fischer. Weil bisher nicht geklärt ist, wem das Kokain gehörte, sind in dem Verfahren Fischer selbst als auch seine Frau und sein volljähriger Sohn beschuldigt.

Fischer äußerte sich am Montag auf Anfrage der F.A.Z nicht zu den Vorwürfen. Auch Axel Hellmann, der Vorstandssprecher der Fußball AG, wollte bei einem öffentlichen Termin die Angelegenheit nicht kommentieren. Nur Trainer Oliver Glasner bezog auf der Spieltagspressekonferenz auf Nachfrage Stellung. „Man wird ganz schnell vorverurteilt. Wenn es jemandem nicht so gut geht, dann brauchst du jemanden, der zu dir hält“, sagte Glasner. „Deshalb hat er von uns allen im Verein die größte Unterstützung. Alles andere ist nicht unser Thema.“ Die Konzentration der Mannschaft werden die Ermittlungen gegen Fischer nicht stören, glaubt der Trainer. „Das beeinflusst uns nicht, solange wir nicht unmittelbar damit konfrontiert werden.“

Die Vorwürfe gegen Fischer wiegen schwer. Im Falle einer Anklage und Verurteilung drohen ihm im schlimmsten Fall mehrere Jahre Haft. Für eine Strafbarkeit muss die Justiz das Kokain aber einer konkreten Person zuordnen.

Lebemann Fischer

Gefragt sind nun die Gremien der Frankfurter Eintracht. Sie werden klären müssen, ob Fischer als Präsident eines Champions-League-Teilnehmers noch haltbar ist. Ob er in herausragender Position seiner Vorbildfunktion weiter nachkommen kann. In einem Klub, der heute professionell aufgestellt ist und seriöse und anerkannte Arbeit leistet. Skandale und Verfehlungen gehörten bei Eintracht Frankfurt der Vergangenheit an. In die Kritik war der Lebemann Fischer zuletzt öfters geraten.

Er, der große Stimmenfänger, verlor auch an Rückhalt im Verein, weil er in kritischen Situationen überreagierte oder den falschen Ton traf. Fischer wurde unberechenbarer und handelte unüberlegter. Auf der anderen Seite genoss er viel Respekt – in seinem Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus. Die hessische SPD nominierte ihn als Mitglied der Bundesversammlung. Nun droht der Eintracht ein Imageschaden. Die Eintracht-Profis werden an diesem Dienstag zeigen müssen, dass sie die Vorgänge rund um den Präsidenten nicht von ihrer Konzentration ablenken.

Glasner hat Respekt vor Darmstadt

Genau im Bilde über die Serie der „Lilien“ war Eintracht-Trainer Glasner nicht. Aber die Richtung stimmte. 17-, 18 -mal seien die „Lilien“ mittlerweile ungeschlagen, sagte der Österreicher anerkennend über den Zweitliga-Tabellenführer. Es sind sogar 20 Begegnungen ohne Misserfolg, wurde Glasner auf der Pressekonferenz nach dem 3:0 über die Hertha umgehend aus dem Plenum korrigiert.

Seht her, wie stark die Darmstädter doch sind, merkte der Trainer sinngemäß an und zollte der Mannschaft seines Kollegen Torsten Lieberknecht großen Respekt. Einen Tag vor dem Aufeinandertreffen sprach Glasner von einer „coolen Konstellation“, sich im Pokal mit dem aufstrebenden Zweitligaklub messen zu können. Eine Partie, die Jesper Lindstrøm nicht auf dem Platz erleben wird, weil ihn eine Oberschenkelverhärtung zum Aussetzen zwingt.

4:0 in Magdeburg (aktuell Tabellenletzter der zweiten Liga) und 2:0 beim Oberligaklub Stuttgarter Kickers – bisher gestaltete sich der Pokalweg für den Champions-League-Achtelfinalteilnehmer, der seit acht Pflichtspielen ungeschlagen ist, ohne Pleite und Pannen. Die „Lilien“ werden nun wohl an diesem Dienstag im Waldstadion zum ersten richtigen Prüfstein für den Pokalsieger von 2018. Auf dem Weg ins Achtelfinale hatten sie Borussia Mönchengladbach 2:1 besiegt und damit als Aufstiegsanwärter in die Beletage ein Ausrufezeichen gesetzt.

Glasners Team ist gewarnt: „Seit 20 Spielen ungeschlagen, Tabellenführer, kaum Gegentore, wahnsinnige Effizienz in der Offensive – da geht es nicht mit drei Übersteigern und vier Haken“, sagte der Trainer des Erstligafünften. Der 48-Jährige verlangt von seinen Spielern ein „konzentriertes, schnelles, schnörkelloses Spiel“ und „konsequentes Verteidigen“, um standesgemäß das Viertelfinale zu erreichen, das am 19. Februar ausgelost wird. Larifari im Hessenderby gegen die „Lilien“ will auch Markus Krösche von den Eintracht-Profis nicht sehen. 100 Prozent fokussiert zu sein, das gelte auch für das Pokalspiel, betonte der Frankfurter Sportvorstand.