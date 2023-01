Zukunft der Eintracht : Die Chance der „geilen Truppe“

Ein Wintertrainingslager bietet manchmal die Zeit, grundsätzlicher zu werden und nicht wie im Herbst während der Verkettung englischer Wochen nur das aktuelle Fußball-Geschehen zu reflektieren. Eintracht-Trainer Oliver Glasner ging am Sonntag in Dubai ausführlich auf die Gesamtsituation seiner Mannschaft ein und wie er ihre Zukunft sieht.

Dabei vermittelte der Österreicher eine große Gelassenheit. Im Gegensatz zu anderen. So positiv sich die Eintracht in der Gegenwart präsentiert – viele Freunde des Klubs treibt die Sorge um, dass das Glück flüchtig sein könnte. Viele aufstrebende Teams sind schon von der Konkurrenz auseinandergekauft worden, wodurch der Aufwärtstrend des Klubs gestoppt wurde. Zuletzt mehrten sich die Gerüchte, dass Torwart Kevin Trapp zu den Bayern und Stürmer Rafael Borré zu River Plate Buenos Aires wechseln soll, nachdem schon Kamada, Ndicka, Lind­ström, Sow und Kolo Muani mit neuen Vereinen in Verbindung gebracht worden sind.

Glasner sagte am Sonntag ganz ruhig: „Wenn ich mir über alles Sorgen machen würde, könnte ich nicht weiterarbeiten.“ Dann zählt er auf, worüber er sich Sorgen machen könnte: „Kevin Trapp verlängert nicht, Junior Ebimbe geht zurück nach Paris, Kamada und Sow wechseln, Ndicka sowieso, und Hasebe beendet seine Karriere.“ Aber das alles seien wilde Spekulationen. Nichts sei entschieden. „Im schlechtesten Fall gehen alle, im besten Fall bleiben alle. Wenn es um ein Wünsch-dir-was geht, würde ich sagen, alle verlängern um vier Jahre, wir bleiben zusammen und nehmen nur noch hier und da eine kleine Verstärkung dazu. So hätten wir meiner Meinung nach für die Eintracht den größtmöglichen Erfolg.“

Aber leider sei Fußball kein ,Wünsch dir was‘, sondern Business. Nach Glasners Erfahrung wird weder der schlimmste noch der beste Fall eintreten. „Wir werden keine fünf oder sechs Stammspieler verlieren, und wir werden nicht alle halten können. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen.“

Wenn ein außergewöhnliches Angebot komme, sei Kolo Muani weg oder Kevin Trapp, obwohl sie signalisieren, erst mal bei der Eintracht bleiben zu wollen. Und das gelte auch für ihn: „Ich habe noch anderthalb Jahre Vertrag in Frankfurt, und es macht mir wahnsinnig viel Spaß hier. Aber alles, was ich über die Zukunft sage, kann nur falsch sein.“ Glasner führt ein Beispiel aus England an: „Graham Potter hat vor einem halben Jahr auch gesagt, dass er sich in Brighton wohl fühlt und bei dem Aufschwung des Klubs weiter dabei sein möchte. Dann entlässt der FC Chelsea aus irgendwelchen Gründen Trainer Tuchel und gibt mehr als 20 Millionen Euro Ablöse aus. Jetzt trainiert Potter den FC Chelsea.“

Genauso werde Kolo Muani zu Manchester City gehen, wenn der Klub 100 Millionen Euro Ablöse zahle und alle anderen bei unmoralischen Angeboten. „Wir können nur reden und aufzeigen, was die Spieler an der Eintracht haben“, sagte Glasner. Und das Reden muss nicht wirkungslos sein. Der Österreicher führt Djibril Sow an, der im Sommer für sehr viel mehr Gehalt nach England hätte wechseln können. Aber es gebe eben auch weiche Faktoren.