Eintracht vor Wolfsburg-Duell : Glasner und die Pokerspielchen mit Kruse

Wenn die Mannschaft am Samstag so spielerisch leicht mit dem Ball umgeht wie ihr Trainer am Freitag mit Worten, dann wird das Bundesligaspiel der Frankfurter Eintracht gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) einen hohen Unterhaltungswert besitzen. Oliver Glasner gab eine bahnbrechende Antwort auf die Frage, wie er denn gedenke, den neuen Wolfsburger Offensivspieler Max Kruse auszuschalten: „Eigentlich wollte ich es nicht sagen, aber wir veranstalten ein Pokerturnier und hoffen, dass Kruse dabei ist.“

Bundesliga Liveticker

Peter Heß Sportredakteur. Folgen Ich folge

Womit er sich weniger über die Leidenschaft fürs Kartenspiel des ehemaligen Nationalspielers lustig machen wollte als über die ständig wiederkehrende Nachfrage, welche Sondermaßnahme er sich gegen den besten Angreifer der gegnerischen Mannschaft einfallen lasse. Nach der stereotypen Replik, dass der Torjäger des Gegners im Kollektiv verteidigt werden müsse, die er bei Lewandowski und den Bayern, Haaland und den Dortmundern, Schick und den Leverkusenern, Kalajdzic und den Stuttgartern, Modeste und den Kölnern sowie bei anderen Gelegenheiten heruntergeleiert hatte, ließ sich Glasner mal was anderes einfallen.

Nicht Ablenken lassen

Und ein zweites Mal überraschte der Österreicher an diesem Tag, als er eine detaillierte Beschreibung der Wolfsburger Stärken lieferte – ohne danach gefragt worden zu sein. Die Frage war in eine ganz andere Richtung gestellt worden, nämlich, was dass Wichtigste wäre, um die wieder größer gewordene Chance zu nutzen, sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Glasners Erwiderung: „Sich nicht mit dieser Frage zu beschäftigen.“

Weil darüber die Gefahr bestünde, die sportlichen Inhalte zu vergessen und dann zählte er auf, worauf es gegen den VfL Wolfsburg ankomme: Antworten zu finden, „wenn Maxi Arnold das Spiel an sich reißt und geschickt die Seiten verlagert, wie wir ihre Angriffe aus dem 3-4-3 verhindern können, wie wir die schnellen Außen stoppen können und wie wir die Defensive mit einer Durchschnittsgröße von 1,91 Metern vor Probleme stellen können – mit hohen, langen Bällen und Kopfballduellen wird es eher schwierig bei unseren Spitzen Borré und Lindström werden. Wenn es klappt, kommen die Ergebnisse und wir schauen, was dann dabei herauskommt. Aber an Platz vier denken, hilft dabei nicht“.

Glasner war am Freitag – wie es neudeutsch heißt – gut drauf. Was an einer „sehr positiv verlaufenen Trainingswoche“ gelegen haben mag. „Es war richtig Punch und Zug im Training, da ist bei vielen ein bisschen was abgefallen durch den Sieg gegen Stuttgart. Ein paar Rucksäcke sind weg.“ Zudem kehrten mit Daichi Kamada und Filip Kostic wichtige Spieler zur Mannschaft zurück, so dass der Trainer für die Aufgabe gegen Wolfsburg mit allen Spielern rechnen kann. Außer mit Ragnar Ache, dessen Oberschenkelmuskulatur streikt und Makoto Hasebe, der von Kevin Trapp außer Gefecht gesetzt worden ist.

Der 38 Jahre alte Japaner ist nach dem schweren Zusammenprall mit seinem Torhüter in der Begegnung in Stuttgart aber schon wieder fleißig. „Makoto sitzt bei uns wieder auf dem Fahrrad, ich glaube, zuhause ist ihm zu langweilig“, scherzte Glasner. Der Österreicher ließ 26 Stunden vor dem Anpfiff keinen Zweifel daran, dass Hasebe gegen die Niedersachsen von seinem Landsmann Martin Hinteregger ersetzt werden wird. „Martin wird spielen, definitiv. Nach Makotos Ausfall gab es keine zwei Gedanken bei mir, Martin hat mein vollstes Vertrauen.“

Extra-Entschuldigung für Hinteregger

Zuletzt hatte der Frankfurter Kult-Verteidiger seinen Stammplatz verloren. Einerseits wegen durchwachsener Leistungen, andererseits, weil Hasebe der spielerischen Balance des Teams besser tut. Glasner nahm am Freitag die Gelegenheit wahr, Hinteregger für seinen Durchhänger ein bisschen in Schutz nehmen. „Er hatte auch mehrere kleine Verletzungen, die ihn behinderten und stellte sich trotzdem immer wieder in den Dienst der Mannschaft.“

In der Offensive legte sich Glasner auf ein Comeback Kostics fest, obwohl der Serbe nicht bei 100 Prozent seines Leistungsvermögens steht. „Das kann Filip auch gar nicht, er hatte in den vergangenen sechs Wochen nur acht oder neun Trainingstage. Aber seine 80 Prozent tun uns auch schon sehr gut, weil er Eigenschaften besitzt, die sehr, sehr wichtig für uns sind.“

Mehr zum Thema 1/

Offen ließ der Eintracht-Trainer, ob Kostic in seiner klassischen Frankfurter Rolle als linker Außenbahnspieler auftreten wird oder als linker Halbstürmer hinter der Spitze Borré, was dem nicht ganz austrainierten Profi einiges an Laufarbeit für die Defensive abnehmen würde. „Wir haben verschiedene Überlegungen, aber die werde ich nicht verraten“, so Glasner. Auf jeden Fall erwarte er ein mitreißendes Spiel, „denn auch in Wolfsburg herrscht Aufbruchstimmung nach dem Sieg gegen Greuther Fürth.“