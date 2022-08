Eintracht-Spiel gegen Köln : „Es wird rauf und runter gehen“

Der Perfektionist setzt auf das Live-Erlebnis. Am Tag, als die Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen überraschend Europameisterin über 5000 Meter wurde und nicht nur die Zuschauer im Münchner Olympiastadion verzückte, saß Oliver Glasner im Kölner Stadion. Der Trainer der Frankfurter Eintracht wollte sich ein genaues Bild vom kommenden Bundesligagegner machen, der sich an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) in der mehr oder weniger ausverkauften Frankfurter Arena vorstellt.

Trotz der 1:2-Niederlage des FC im Qualifikations-Hinspiel der Europa Conference League gegen den ungarischen Verein Fehervar war Glasner voll des Lobes. „Sie hätten auch 3:0 in Führung gehen können“, sagte der Eintracht-Coach über die Mannschaftsvorstellung seines Trainerkollegen Steffen Baumgart. „Sehr aggressiv“ seien die Kölner gewesen, sagte Glasner am Freitag über seine Beobachtungen und warnte davor: „Der FC schlägt in der Bundesliga die mit Abstand meisten Flanken. Und auch bei Standards sind sie gefährlich.“

Zeit also für den möglichen Systemwechsel, den Glasner zuletzt angedeutet hat? Vierer- statt Dreierkette in der Frankfurter Defensive?

Trainer Glasner stellt eine Frage

Natürlich ließ sich der 47 Jahre alte Österreicher nicht in die Karten schauen und aus der Reserve locken. Pauschal sagte Glasner vor dem Duell mit Köln nur: „Wir wollen defensiv stabil sein und insgesamt eine gute Balance haben. Wir müssen im Spiel gegen den Ball gut sein und die Räume eng machen.“ Der Eintracht-Trainer erinnerte an das 1:1 in der Vorwoche bei Hertha BSC, wo „aus dem 3-4-3 ein 4-4-2 geworden ist“.

Heißt konkret: Nicht auf die Aufstellung, sondern auf die Einstellung kommt es an. „Wir wollen variabel bleiben. Unsere Verhaltensweisen sind systemunabhängig. Wir erfinden den Fußball nicht neu“, sagte er am Freitag und stellte öffentlich die Frage: „Wie bekommen wir Power nach vorne?“

Vielleicht mit einer Doppelspitze, hinter der ein Stratege wie Mario Götze für die überraschenden Momente sorgen kann. Befragt nach dem einstigen Weltmeistermacher Götze, sagte Glasner: „Wir haben eine Erwartungshaltung an den 30 Jahre alten Mario, den wir aus Eindhoven geholt haben – aber nicht an den 22 Jahre alten Weltmeister. Mario macht es super. Aber er kann nicht jedes Spiel für uns entscheiden.“ So oder so: „Es wird rauf und runter gehen“, prognostizierte Glasner das wilde Treiben, das er für Sonntag gegen die ambitionierten Kölner erwartet. „Es geht hin und her. Wir wollen aggressiv dagegenhalten.“

Almamy Touré wird in den kommenden Monaten überhaupt nicht mehr dagegenhalten. Der Verteidiger, der sich am zurückliegenden Wochenende verletzte, fällt „mindestens zwei Monate“ aus, so Glasner. Er präzisierte damit die nebulöse Meldung vom Wochenbeginn, in der Tourés Ausfallzeit mit „bis auf Weiteres“ im Ungefähren blieb. Am Freitag nicht einsatzfähig gewesen ist Daichi Kamada. Der Japaner hatte sich krankgemeldet, doch die Frankfurter Verantwortlichen hoffen, dass dessen Unpässlichkeit bis Sonntag behoben ist.

Stabilisierte Eintracht-Defensive

Die Trainingstage der zu Ende gehenden Woche, sagte Glasner, habe man hinter verschlossenen Türen vor allem dazu genutzt, „um ein paar Sachen auszuprobieren“. Konkret wurde der Trainer nicht. „Aber wir haben viele Erkenntnisse gewonnen. Gegen Köln kann man sehen, welche Ideen wir haben.“ Hört sich spannend und nach einem möglichen Systemwechsel an.

Was auf jeden Fall dringend nötig ist, ist die Stabilisierung der Defensive. Auch Glasner missfällt, dass die Eintracht zu viele Gegentore bekommt. Am Freitag berichtete er rückblickend auf die vergangenen drei Bundesligaspielzeiten von einem Gegentorschnitt von 1,7, 1,6 und 1,3. Zu viel, wie der Trainer findet. „Ziel muss es sein, gegen 1 oder darunter zu kommen.“

Ob der frisch verpflichtete Luca Pellegrini seiner neuen Mannschaft dabei sofort helfen kann? Der Italiener, berichtete Glasner, „hat im Training schon ein bisschen gepumpt. Aber er ist ein sehr dynamischer Spieler mit sehr viel Selbstvertrauen. Er macht es gut und hat sich schnell integriert.“ Ob er freilich auch schon zum Einsatz kommt, ließ der Eintracht-Trainer offen.

Lob vor der Partie gegen den Europa-Aspiranten Köln gab es auch für Randal Kolo Muani. Der Stürmer war zuletzt gegen die Hertha der prägende Mann der Eintracht. „Er hat individuelle Qualität“, sagte Glasner und zeigte sich erfreut, „dass er bei uns ganz schnell Fuß gefasst hat“. Am Sonntag gegen Köln will der geschmeidig agierende Muani abermals auf Torjagd gehen. Für die Verbesserung der Gegentorstatistik sind andere zuständig.