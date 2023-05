Aktualisiert am

Will die Eintracht nach Europa führen: der scheidende Trainer Oliver Glasner Bild: picture alliance/dpa

Allzu wohl fühlte sich Oliver Glasner offensichtlich nicht bei seinem ersten öffentlichen Auftritt, nachdem bekannt gegeben worden war, dass er im Sommer seine Arbeit bei der Frankfurter Eintracht vorzeitig beenden muss. Aber der scheidende Cheftrainer zog sich gut aus der Affäre und gewann im Laufe der Pressekonferenz zum Bundesligaspiel an diesem Samstag gegen Mainz 05 (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) immer mehr an Sicherheit zurück.

Peter Heß Sportredakteur. Folgen Ich folge

Der 48 Jahre alte Österreicher hatte gleich mit seinem ersten Satz die Richtlinie bis zu seinem letzten Arbeitstag in Frankfurt postuliert: „Ich habe mich entschieden, bis nach dem Pokalfinale gegen RB Leipzig nichts zu meiner persönlichen Situation zu sagen.“ Nachfragen blieben erfolglos.

Was Glasner wortreich vermitteln wollte, war seine Verbundenheit mit dem Klub und zu seiner Aufgabe, die durch die Entscheidung des Eintracht-Vorstandes nicht geringer geworden seien. „Ich werde alles geben, dass die Eintracht die Europa League erreicht, über den Pokalsieg oder die Bundesliga, am besten durch beides. Denn die Fans, der Verein und die Mannschaft gehören nach Europa, sie haben es verdient.“

„Glasner wird Glasner bleiben“

Um das Ziel zu erreichen, werde er jegliche Ablenkung unterlassen. Sich weder mit den letzten intensiven Tagen beschäftigen oder mit der weiteren Vergangenheit oder mit dem Echo in den Medien. „Ich bin in einem Tunnel, ich schaue nicht nach rechts und nicht nach links und nicht zurück.“ Er beschäftige sich nur mit einem: „Es gibt nur zwei Ausfahrten, eine führt nach Europa und eine nicht. Ich werde alles dafür tun, dass wir die Ausfahrt nach Europa erwischen.“

Eine einzige kleine persönliche, ironische Anmerkung machte Glasner zur Außenwahrnehmung seiner Person durch die Medien: „Ich bin als Langweiler gekommen und gehe als hochemotionaler Typ, das hat Frankfurt aus mir gemacht.“ Aber obwohl ihn Frankfurt emotionaler gemacht habe: „Glasner wird Glasner bleiben, ich kann und werde mich nicht verbiegen. Ich habe meine Stärken, aber auch meine Schwächen, und die werde ich behalten.“

Auf die Frage, wie die Mannschaft die Nachricht von seinem Ausscheiden im Sommer aufgenommen habe, mochte Glasner nicht direkt antworten. „Klar war das Thema in der Kabine, wir hatten in den vergangenen fast zwei Jahren viele Themen, ich hatte immer Kontakt, täglich – zu Einzelnen, mit Gruppen.“ Inhaltlich wurde der Trainer nicht.

Aber es darf angenommen werden, dass die Mannschaft vor der Entscheidung des Vorstandes, die Saison mit Glasner zu beenden, befragt worden ist, wie sie dazu steht. Ein professionelles Verhalten der Spieler dem Trainer gegenüber kann also vorausgesetzt werden. Wie sich die Einschätzung der Lage bei einer Niederlage gegen Mainz 05 allerdings entwickelt, ist ungewiss.

„Die beiden wissen, was wir wollen“

Gegen den Nachbarn wird Glasner nicht auf der Trainerbank sitzen, ihm ist nach seiner Roten Karte gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag eine halbe Stunde vor dem Anpfiff bis eine halbe Stunde nach dem Anpfiff der Kontakt zur Mannschaft untersagt – auch ein telefonischer. „Daran halte ich mich natürlich“, sagte der Österreicher am Donnerstag.

Die Mannschaftsbesprechung werde er eine halbe Stunde vor Spielbeginn noch leiten, dann übernehmen die beiden Assistenten, wobei Michael Angerschmid als „Cheftrainer“ gemeldet wird und Ronald Brunmayr als „Ko-Trainer“. „Die beiden besprechen sich, wie wir uns sonst zu dritt besprechen. Die beiden wissen, was wir wollen und was es braucht, das umzusetzen.“

Glasner wird in einer Loge Platz nehmen und das Spiel von dort aus beobachten. „Man hat ja während des Spiels schon wenig Einflussmöglichkeiten außer in der Halbzeit. Diesmal werde ich nur Passagier sein, Das wird sicher noch anstrengender fürs Nervenkostüm. Aber die Jungs haben wie in jedem Spiel unser Vertrauen, das Spiel gewinnen zu können.“

Das Vertrauen wurde in der Bundesliga die vergangenen zehn Male enttäuscht. Gegen Mainz soll die Sieglos-Serie unbedingt enden. „Das Pokalfinale ist noch weit, wir müssen jede Chance nutzen, nach Europa zu kommen, die über die Bundesliga ist die erste. Wenn wir die Mainzer schlagen, überholen wir sie in der Tabelle. Dann sind wir den europäischen Plätzen schon mal einen Schritt näher“, so Glasner.

Aaronson überrascht

Der Eintracht fehlen gegen die Rheinhessen Rafael Borré wegen der fünften Gelben Karte und höchstwahrscheinlich Lucas Alario wegen Kniebeschwerden. Was die Alternativen im Sturm minimiert und somit die Einsatzchancen von Paxton Aaronson erhöht. Der 19 Jahre alte Amerikaner ist eine der wenigen positiven Eintracht-Erscheinungen der Rückrunde. „Er hat einen Sprung gemacht, den wir so nicht erwartet haben“, lobte Glasner am Donnerstag den kleinen Offensivspieler, der in seinem Bewegungsablauf ein wenig Leo Messi ähnelt.

Es sei geplant gewesen, Aaronson in seinem ersten halben Jahr lediglich an die Eintracht und an Europa zu gewöhnen und für die U-20-Weltmeisterschaft mit den USA gut vorzubereiten. „Jetzt ist er der Startelf immer näher gekommen und geht deshalb nicht zur Junioren-WM.“

Mehr zum Thema 1/

Gegen Mainz könnte Aaronsons Quirligkeit eine Waffe gegen die langen gegnerischen Abwehrspieler sein. Glasner: „Paxton wird kein Kopfballduell gewinnen, aber am Boden könnte er die Duelle gewinnen.“