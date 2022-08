Oliver Glasner im Interview : „Vielleicht ecke ich auch mal an“

Herr Glasner, inwieweit bereitet Ihnen der Saisonstart mit zwei Punkten aus drei Spielen Sorge?

Wir haben super Spieler, gute Jungs, feine Kerle. Der eine oder andere ist vielleicht noch nicht in seiner Topform. Ich sehe es als meine Verpflichtung an, sie da wieder hinzubringen. Darüber mache ich mir viele Gedanken. Trainer zu sein ist meine Leidenschaft, deshalb macht mir der Beruf auch so viel Spaß. Es kann aber auch anstrengend sein, wenn mir Dinge durch den Kopf gehen. In der Nacht nach dem Köln-Spiel bin ich wach geworden, mir ist wieder etwas eingefallen. Noch läuft es nicht so geschmiert, wie wir uns das vorstellen. Aber Fakt ist: Wir haben zwei Spiele verloren gegen Bayern München und Real Madrid. Das ist keine Katastrophe. Die Bayern sind in herausragender Form. Und Real war eine Kragenweite zu hoch. Das muss man auch mal anerkennen können.