Eintracht Frankfurt vor Rekord : „Wir stehen zu Recht oben“

Aktualisiert am

In der Tabelle der Rückrunde liegt die Eintracht auf Platz eins, noch vor den Bayern. Mit einem weiteren Sieg würde die Mannschaft von Adi Hütter Geschichte schreiben. Doch die Aufgabe ist durchaus knifflig.

Ambitioniert: Sebastian Rode will zurück ins Team und strebt den nächsten Team-Erfolg an. Bild: WITTERS

Viel besser geht es kaum. Beim Blick aufs sportliche Abschneiden seit der Winterpause glänzt die Eintracht wie zuvor noch zu keinem Zeitpunkt in dieser Saison. In der virtuellen Rückrundentabelle grüßen die Frankfurter von ganz oben. Sie haben dank der Ausbeute von 19 Punkten aus sieben Partien, die sie sich durch sechs Siege und ein Remis verdienten, selbst den bayerischen Branchenprimus hinter sich gelassen.

Einzig das Pokal-Aus in der zweiten Runde in Leverkusen trübt die ansonsten strahlende Bilanz des Teams von Trainer Adi Hütter, das nach einem Tag Pause die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Köln an diesem Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) aufnahm.