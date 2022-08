Eintracht-Neuzugang Pellegrini : „Ich bin auch bereit, Torwart zu sein“

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit – das ist das Arbeitsmotto von Eintracht Frankfurt in dieser Trainingswoche. Nachdem der Klub die Medien zur Übungseinheit am vergangenen Mittwoch eingeladen hatte, kam am Dienstagabend überraschend die Absage. Geheimtraining war angesagt. Trainer Oliver Glasner wolle die Mannschaft in Ruhe auf das Heimspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) gegen Köln vorbereiten, hieß es.

Vor allem wollte der Österreicher aber wohl für Außenstehende keinen Einblick in die strategischen Lerninhalte auf dem Platz gewähren. Glasner und sein Trainerteam müssen sich im Hinblick auf die Aufstellung der Defensive nämlich entscheiden: weiter mit Dreierkette, nur in neuer Besetzung?

Oder stellt die Eintracht, die den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe von Paris St. Germain verpflichten wird, nach dem Weggang von Flügelflitzer Filip Kostić zu Juventus Turin auf Viererkette um? So oder so: Handlungsbedarf ist vorhanden auch aufgrund der Oberschenkelverletzung von Almamy Touré, der voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen wird.

Blieben die Frankfurter bei der Dreierkette, könnte Abwehrchef Tuta eine Position nach rechts rücken und dort Touré ersetzen. In zentraler Rolle hatte der 23 Jahre alte Brasilianer Tuta in den zurückliegenden Spielen seine Schwierigkeiten, ihm fehlten die Sicherheit, Handlungsschnelligkeit und Konstanz.

Der richtige Mann zur Wiedererlangung neuer Stabilität wäre Makoto Hasebe. Die 38 Jahre alte Führungskraft ist dank ihrer Erfahrung und Spielintelligenz immer da, wenn sie dringend gebraucht wird. „Wenn es so weitergeht, hoffe ich, dass Makoto noch bis 45 spielt . . .“, sagte Glasner, nachdem Hasebe von der 73. Minute an Touré beim 1:1 bei der Hertha ersetzt hatte.

Eine Dauerlösung ist der Japaner wegen seines Alters jedoch nicht, drei Partien in der Woche könnten selbst ihn auf lange Sicht körperlich an seine Grenzen bringen. Von September an, mit dem Start in die Champions League, beginnen für die Hessen die englischen Wochen.

„Kein Urlaubsjahr“ für Pellegrini

Sieht Glasner nach der in Berlin zu Spielbeginn gezeigten Konfusion seiner Hintermannschaft dringenden Handlungsbedarf, böte es sich für ihn an, im Duell mit Köln eine Viererkette zu installieren. Als linker Verteidiger könnte dann bereits die Stunde von Neuzugang Luca Pellegrini schlagen, der seit dieser Woche mit seinen neuen Teamkollegen übt.

Er habe auch Anfragen anderer Vereine gehabt, sagte der 23-Jährige am Donnerstag bei seiner Vorstellung, „innerhalb von ein paar Tagen habe ich mich aber für die Eintracht entschieden“. Sportvorstand Markus Krösche hatte ihm ein Video von den Frankfurtern geschickt, in dem die Fans Pellegrini „am meisten beeindruckt“ hatten. Für ihn, der Teil der Verhandlungsmasse im Kostić-Deal war, soll die Eintracht keine Leihgebühr an Juventus Turin bezahlen.

Außerdem, so ist zu hören, würden die Italiener weiter einen Teil seines Gehalts übernehmen. Er und Kostić sind sich in Turin nicht mehr über den Weg gelaufen. Als der serbische Nationalspieler in Italien eingetroffen sei, habe er individuell trainiert, um sich auf seinen Wechsel an den Main vorzubereiten, sagte Pellegrini. Momentan arbeite er unter Anleitung von Glasner daran, dass sein Einsatz gegen Köln „möglich ist“. Pellegrini will Kostić nacheifern. „Das hier ist kein Urlaubsjahr für mich.“

Notfalls im Tor

In seiner Jugend hatte sich der 1,81 Meter große Pellegrini als Stürmer bewährt. Sein erster Nachwuchstrainer bei AS Rom, Roberto Muzzi, schulte ihn aber zum Defensivspieler um – mit der Begründung, dass Pellegrini irgendwann der beste Außenverteidiger Italiens werden könne. Dementsprechend vielseitig ist der Profi, der seit der U 16 alle Nachwuchs-Nationalmannschaften durchlaufen hat und bisher auf ein A-Länderspiel kommt.

„Ich bin auch bereit, Torwart zu sein, wenn einer gesucht wird. Man muss immer bereit sein“, sagte er. Pellegrini, den Turin im Alter von 20 Jahren für 22 Millionen Euro aus Rom zu sich geholt hatte, kann auf seiner Position verteidigen und angreifen. Nur ein Treffer ist ihm in 69 Begegnungen in der Serie A nicht gelungen; bei den Torvorlagen stehen neun in seiner Bilanz.

Trotz seines jungen Alters hat sich der gebürtige Römer, der zuvor schon nach Cagliari und Genua ausgeliehen wurde, bereits ein paar Mal schwer verletzt. 2017 – bei AS Rom war er gerade auf dem Sprung von der Jugend in den Profikader – riss er sich das Kreuzband, bevor er sich kurz nach seinem Comeback die Kniescheibe brach. „Heute bin ich vollkommen fit“, sagt er.

In den Reihen der Eintracht ist Pellegrini, der in der Vorsaison nur vier Spiele über die volle Distanz bestritt, nach Marco Rossi und dem in Gießen geborenen Giovanni Speranza erst der dritte Profi aus Italien. Auf seine Landsleute aus Turin will er mit der Eintracht in der Gruppenphase der Champions League nicht treffen. „Turin ist schon ein sehr starker Gegner“, meint er. „Das wäre nicht so gut für meinen jetzigen Verein Eintracht.“