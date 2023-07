Ellyes Skhiri

Die Konstante. Der Mittelfeldakteur ist ein Spieler, den die Eintracht so bisher nicht in ihrem Kader hatte. Er agiert defensiver als Sebastian Rode, Dina Ebimbe oder Djibril Sow, der die Eintracht wohl verlassen wird, und überzeugte in den Testspielen sowie in den Trainingseinheiten in Windischgarsten. Skhiri, vom 1. FC Köln gekommen, strahlt viel Ruhe und Sicherheit aus, hat immer den Blick für den nächsten freistehenden Mann und ist außerdem stark im Zweikampf.

Mit seinen Qualitäten dürfte der laufstärkste Spieler der vergangenen Bundesliga-Saison (393,6 Kilometer) unter Trainer Dino Toppmöller gesetzt sein. Spannend ist die Frage, welches System der neue Coach etablieren wird. Denkbar ist, dass Skhiri und Rode das Herzstück des Conference-League-Teilnehmers bilden. Es ist aber auch vorstellbar, dass Skhiri als einziger „Sechser“ eingesetzt wird.