Die Vorlage kam von den Fans. Auf den Tag genau zehn Monate liegt das prägende Erlebnis zurück. „Net viel Gebabbel – Frankfurt makes trouble.“ Es war eine riesige Choreographie, präsentiert in zwei Teilen. So wuchtig waren die Spruchbänder – und Dino Toppmöller war mächtig beeindruckt. „Ich habe vor dem Fernseher gesessen. Es war das erste Champions-League-Spiel der Eintracht.“ Sporting Lissabon war an jenem 7. September 2022 in der Frankfurter Arena. Die Eintracht verlor ihr erstes Gruppenspiel 0:3, doch für TV-Beobachter Toppmöller, seit dem 1. Juli dieses Jahres verantwortlicher Trainer des ambitionierten Bundesligavereins, stand fest: Das wird sein Motto.

Toppmöller erinnerte am Freitag an diese Szene. Als er bei seiner offiziellen Vorstellung gefragt wurde, unter welches Leitbild er seinen Start und seine Zeit als Coach in Frankfurt stellen würde, gab es keinen Zweifel: Trouble machen, Stress machen, den Gegner ärgern, offensiv, mutig, variabel und flexibel sein. „Wir wollen für die Gegner unangenehm sein“, sagte Toppmöller. Es gebe vielfältige Fertigkeiten und Fähigkeiten, die Toppmöller zukünftig von seiner Mannschaft sehen will. Der grundsätzliche Auftrag ist kein Geheimnis. „Wir wollen regelmäßig international Fußball spielen“, sagte der neben ihm im Proficamp sitzende Sportvorstand Markus Krösche.

„Mit dem Kader sind wir sehr gut aufgestellt“

Der Presseraum in der Eintracht-Zentrale war prall gefüllt, und Familienvater Toppmöller, mit seiner Frau und den beiden Kindern schon in Frankfurt „nicht weit vom Stadion entfernt“ wohnend, hatte seine erste Bewährungsprobe zu bestehen. Eine Halbzeit lang, 45 Minuten, stand der 42 Jahre alte Fußballlehrer Rede und Antwort. Er sprach von Wertschätzung und Empathie, Werten und Idealen – und er lebte dies selbst vor, denn er sprach ruhig, klar, direkt. „Emotion gehört dazu, als Trainer muss ich aber einen kühlen Kopf bewahren“, sagte er und fügte hinzu: „Die Euphorie in Frankfurt rund um die Eintracht ist riesengroß und ungebrochen.“

Die Erwartungshaltung ist hoch – wie jedes Jahr, wenn im Sommer das Personal mal mehr, mal weniger durcheinandergewirbelt wird und sich der Klub auf eine neue Spielzeit vorbereitet. Da trifft es sich gut, dass Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung schon im Hintergrund gewirbelt und neue Spieler vom Projekt Eintracht überzeugt haben.

Dass sich mit Ellyes Skhiri und Robin Koch zwei arrivierte Fußballprofis für die Eintracht und gegen andere größere Klubs entschieden haben, mag den Stellenwert unterstreichen, den sich der Klub in den vergangenen Jahren auf allen Ebenen erarbeitet hat. „Mit dem Kader sieht es schon sehr gut aus“, sagte Krösche. Toppmöller pflichtete seinem Chef bei. „Das sind zwei hervorragende Spieler“, sagte Toppmöller, der erst die Mannschaft kennenlernen und dann entscheiden will, mit welchen spielerischen und taktischen Optionen er in die Dreifachbelastung Bundesliga, DFB-Pokal und Conference League gehen will.

„Ich habe in den zentralen Positionen gerne Spieler, die schon einiges erlebt haben“, sagte Toppmöller. „Mit dem Kader sind wir sehr gut aufgestellt. Ich habe totales Vertrauen in die sportliche Führung. Markus hat ein gutes Auge für Spieler und ein glückliches Händchen bei den Transfers.“

Natürlich wurde auch und wieder nach Randal Kolo Muani gefragt. Nach dem Mann, ohne dessen Tore die Eintracht in der zurückliegenden Saison wohl nicht Tabellensiebter geworden wäre. Krösche sagte, was er sagen musste und was hinlänglich bekannt ist. Alle Trümpfe sind in der Hand der Eintracht, denn der Franzose besitzt noch einen längerfristigen Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Vor allem: „Er hat uns nie gesagt, dass er gehen will“, sagte Krösche. „Wir beschäftigen uns nicht mit einem Abgang von ihm.“

Kolo Muani ist neben Kevin Trapp, Koch, Skhiri, Sebastian Rode und Mario Götze ein weiterer aus dem Achsenkorsett, das Toppmöller für wichtig erachtet. Und natürlich hat sich Toppmöller junior auch mit Toppmöller senior ausgetauscht. Schließlich war Vater Klaus anfänglich mit großem Erfolg Eintracht-Trainer. „Den Startrekord von 20:2 Punkten hat er mir unter die Nase gerieben“, sagte Dino Toppmöller. „Ich habe ihm gesagt: Du kannst ihn ruhig behalten. Dafür will ich länger Trainer in Frankfurt sein.“