Duell mit VfB Stuttgart : Frankfurter Frust und Jubel und Frust

Die Heimserie ungeschlagener Spiele hat weiter Bestand. Doch insgeheim hatten sich die Verantwortlichen der Frankfurter Eintracht gegen den VfB Stuttgart mehr als ein 1:1 erhofft. Die weiter auf Tabellenplatz vier stehenden Frankfurter waren in der 68. Minute durch ein Tor von Sasa Kalajdzic in Rückstand geraten. Filip Kostic gelang sechzig Sekunden später der verdiente Ausgleich.

Bundesliga Liveticker

Der Plan war ebenso einfach wie kompliziert. „Wir wollen zurück in die Erfolgsspur.“ Eintracht-Trainer Adi Hütter hatte seine Mannschaft nach der 1:2-Niederlage in Bremen in der Pflicht gesehen. Aber der VfB erwies sich als der erwartet widerspenstige Gegner. Es war nicht die Eintracht, die das Spiel machte. Es waren die Stuttgarter, die von Beginn an gefällig kombinierten.

In Frankfurt wurde schnell sichtbar: Diese Partie der Eintracht gegen den VfB war ein Spiel zwischen den Strafräumen, aber nicht im Strafraum. Sowohl der Frankfurter Torhüter Kevin Trapp als auch sein Gegenüber Gregor Kobel verlebten lange einen ruhigen Nachmittag. Die einzig nennenswerte Szene der ersten Halbzeit trug sich in der 43. Minute zu.

Kostic, der mit Abstand beste Vorbereiter der Eintracht, schoss den Ball hart in den Stuttgarter Strafraum, wo André Silva aus acht Metern volley abzog, aber in Kobels Arme zielte. Der bisherige Höhepunkt eines Spiels, das viel versprochen, aber so gut wie nichts davon gehalten hatte.

Jovic knapp im Abseits

Nach dem Seitenwechsel nahm die Anzahl der Torraumszenen zu. Auf Seiten des VfB versuchte es Konstantinos Mavropanos nach einer Ecke von Borna Sosa mit dem Kopf (53.). Besser machte es für die Eintracht Kostic mit seiner besten Waffe: einem harten, präzisen Linksschuss in die rechte untere Torecke.

Der Jubel über das vermeintliche 1:0 in der 55. Minute war groß – der Ärger, dass sich Videoassistent Timo Gerach aus dem Kölner Keller meldete und den Treffer wegen einer Abseitsstellung zurücknahm, auch. In der Vorbereitung stand der gemeinsam mit Silva das Frankfurter Sturmduo bildende Luka Jovic tatsächlich knapp im Abseits.

Reguläre Tore fielen trotzdem noch in diesem zweiten Spielabschnitt, der wesentlich mehr Höhepunkte aufwies. Kalajdzic brachte den VfB in Führung (68.). Kostic gelang eine Minute später im Eiltempo der Ausgleich. Sein Linksschuss war eine Kopie des ersten Tores, das keines war. „Wir sind nicht ganz happy mit dem Remis“, räumte Abwehrchef Martin Hinteregger dennoch ein.