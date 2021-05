Derby gegen Mainz 05 : Die Eintracht enttäuscht auf fast allen Ebenen

Die Frankfurter Eintracht hat im Kampf um die Champions-League-Plätze die Rolle getauscht. Nach dem 1:1 im Nachbarschaftsderby gegen Mainz 05 ist aus dem Gejagten der Jäger geworden. Durch das Unentschieden fiel die Mannschaft von Trainer Adi Hütter auf Platz fünf zurück und hat nun drei Punkte Rückstand auf den Dritten, den VfL Wolfsburg, und einen Punkt auf den Vierten, Borussia Dortmund.

Die Frankfurter zeigten eine enttäuschende Vorstellung, der Druck schien sie sehr zu belasten. Nach dem Rückstand durch Onisiwo (11. Minute) dauerte es bis zur 86. Minute, ehe Einwechselspieler Hrustic der Ausgleich gelang. Die Eintracht zeigte kaum etwas, was sie in dieser Saison so auszeichnete: Weder Esprit, noch Aggressivität, noch Dynamik. Sie spielte sich kaum Torchancen heraus und brachte Mainz erst nach dem 1:1 ernsthaft in Bedrängnis.

„Jetzt haben wir es nicht mehr selber in der Hand, aber es ist noch alles möglich“, sagte Torwart Trapp später. „Wir müssen weiter dran glauben.“ Kapitän Hasebe meinte: „Wir haben leider nicht gut gespielt, uns fehlten die Kreativität und die Spielidee. Wir haben noch zwei Spiele und einen Punkt Rückstand auf Dortmund. Wir haben noch Chancen und müssen bis zum Ende alles geben.“

33 Sekunden hatte es nach dem Anpfiff gedauert, bis die Mainzer das Eintracht-Tor zum ersten Mal bedrohten. Der junge Burkardt kam eher als Hasebe an den Ball, und der japanische Abwehrchef der Frankfurter vermochte den Mainzer nur noch etwas abzudrängen, aber nicht mehr am Schuss zu hindern. Der Ball bereitete Torwart Trapp Probleme, obwohl er ziemlich genau auf ihn flog, aber es war kein Gegner in der Nähe, um den Abpraller zu nutzen.

Zu langsam und zögerlich

Die allererste Szene sollte typisch für den Verlauf der ersten Halbzeit werden. Nicht, dass die Rheinhessen viel schossen, aber die Hessen fanden nicht ins Spiel. Entweder agierten sie zu langsam und zögerlich oder , wenn es mal schneller ging, zu unpräzise und unsauber. Die knorrigen Mainzer mussten sich zunächst gar nicht sonderlich anstrengen, um den Spielaufbau der Frankfurter zu stören oder gar lahmzulegen.

Der Auftakt glich dem des Heimspieles gegen den FC Augsburg. Doch im Gegensatz zum damaligen 2:0 tat der Gegner der Eintracht nicht den Gefallen, seine Chancen zu verschludern. Der zweite Mainzer Schuss fand sein Ziel. Onisiwo ließ in der elften Minute Trapp mit seinem Flachschuss aus 20 Metern keine Abwehrmöglichkeit.

Damit verfestigten sich die Verhältnisse auf dem Spielfeld noch mehr. Die Eintracht versuchte krampfhaft, ins Spiel zu kommen, Mainz 05 verhinderte es aufmerksam und konsequent. Wobei die Mannschaft von Trainer Bo Svensson im Laufe der ersten Halbzeit die Bemühungen weitgehend einstellte, für Entlastungsangriffe zu Sorgen. Mit dem vielen Ballbesitz gewann das Eintracht-Mittelfeld ein bisschen mehr Sicherheit, ohne freilich einen Kombinationswirbel zu entwickeln. Jovic hatte einige gute Szenen im Aufbau und im Strafraum. Seine Torabschlüsse passten aber nie genau. Mal blockte St. Juste den Ball, mal konnte Jovic ihn mit dem Kopf nicht mehr ganz drücken.

Die beste Ausgleichschance eröffnete sich Silva nach einem Steilpass von Kamada. Aber der portugiesische Torjäger lief einen Schritt zu weit. Gerade als er zum Torschuss ausholen wollte, spitzelte ihm St. Juste noch den Ball vom Fuß. Es passte in das recht trostlose Frankfurter Bild der ersten Halbzeit, dass sich Rode in der 26. Minute am Oberschenkel verletzte und gegen Hrustic ausgewechselt werden musste.

Das Spiel schrie nach einer Veränderung

Wer gedacht hatte, die Eintracht würde in der zweiten Halbzeit mit aller Macht versuchen, Versäumtes nachzuholen, wurde zunächst enttäuscht. Erst hatte sie Glück, dass Burkardt bei der Annahme der Ball zu weit vom Fuß sprang, ansonsten wäre ein Mainzer frei auf das Frankfurter Tor zugelaufen. Danach gaben sich die Frankfurter wieder ihren uninspirierten und ungenauen Bemühungen hin. Als Kamada in der 52. Minute der Ball vor den rechten Fuß fiel, verfehlte er bei seinem Schuss das Ziel aus 18 Metern ziemlich deutlich.

Das Spielgeschehen schrie aus Eintracht-Sicht nach einer Veränderung, aber Trainer Hütter wartete bis zur 64. Minute, ehe er mit Ilsanker für Tuta, Chandler für Durm und Younes für Sow frische Kräfte reinholte. Wenige Minuten später tauschte der Eintracht-Trainer auch noch Zuber für Kamada ein.

Doch mit neuem Personal blieb es bei der alten Leier. Die Angriffe der Frankfurter waren zu durchschaubar, und wenn es einmal im Ansatz gefährlich wurde, dann gewannen die Mainzer den wichtigen Zweikampf, der darüber entschied, ob aus der Aktion eine Torchance werden konnte oder nicht. Mit der steigenden Verzweiflung gingen die Eintracht-Profis immer mehr ins Risiko und vernachlässigten die Restverteidigung. Auch die Mainzer erwiesen sich bei diesen Kontergelegenheiten nicht als allzu konstruktiv. Aber in der 76. Minute passte alles. Onisiwo konnte allein auf Torwart Trapp zu laufen, scheiterte jedoch am geschickt reagierenden Frankfurter Nationalspieler.

Damit blieb die Eintracht im Spiel und obwohl wenig darauf hindeutete, schaffte sie noch den Ausgleich. In der 86. Minute dribbelte sich Younes bei auf die Torauslinie vor. Seine Hereingabe fand Hrustic. Dessen kraftvollen Schuss vermochte der Mainzer Verteidiger Hack noch abzublocken, aber gegen den zweiten Versuch Hrustics war die Mainzer Abwehr chancenlos. Im Liegen gelang dem Australier eine Bogenlampe, die über Torwart Zentner ins Tor segelte. In der Nachspielzeit hätten Zuber und Silva fast noch den Frankfurter Siegtreffer erzielt. Aber der wäre nach dem Spielverlauf auch nicht mehr verdient gewesen.