Klartext der Eintracht : Eine Belehrung für Bobic

Den ersten Sieg in dieser anspruchsvollen Arbeitswoche hat die Eintracht schon gelandet. Die Punkte bleiben in Frankfurt – beim Aufsichtsrat des Bundesligavereins, der sich nach der gut fünfstündigen Unterredung, an der zeitweilig auch der abwanderungswillige Sportvorstand Fredi Bobic teilgenommen hat, als starke Gemeinschaft präsentiert hat. Bobic, zuvor felsenfest davon überzeugt, dass er im Sommer dem Klub ohne jegliche Hürden den Rücken kehren kann, wurde von den Räten eines Besseren belehrt.

Bundesliga Liveticker

Das Arbeitspapier, das beide Parteien im Sommer 2018 unterzeichnet haben, besitzt eben nicht, wie von Bobic behauptet, einen entsprechenden Passus, der ihn ablösefrei gehen lassen kann. Der 49 Jahre alte Manager hat nun eine Kehrtwende vollzogen und bestätigt: Sein Vertrag besitzt keine Kündigungs- oder Ausstiegsmöglichkeit bis einschließlich 30. Juni 2023.

Zudem hat er gegenüber den Aufsichtsräten erklärt, dass er sich vertragskonform verhalten und dementsprechend seinen Vertrag einhalten werde. Außer: Es gibt Interessenten, die bereit sind, für Bobic als neuem Projektleiter an einem neuen Standort dem abgebenden Verein Eintracht eine entsprechende Entschädigung zu zahlen. Im Raum steht seit Tagen die Summe von rund fünf Millionen Euro. Hertha BSC mit seinem millionenschweren Investor Lars Windhorst könnte dies locker leisten.

Absagen für die Eintracht

Der Kampf um die Ablöse für den Sportvorstand ist eine Zäsur im deutschen Profifußball. Bislang war es so, dass Spieler nur gegen eine Ablösezahlung aus laufenden Verträgen herauskommen, ein in der Branche wichtiges Geschäftsmodell. So sind laut des Wirtschaftsreports der Deutschen Fußball- Liga in der zurückliegenden Fußballsaison durch Spielertransfers 594 Millionen Euro in die Kassen der Vereine gespült worden, was 15 Prozent der Einnahmen entspricht. Auf der anderen Seite haben die Klubs beim Kampf um neue Spieler aber eben auch 910 Millionen Euro für Transfers ausgegeben.

Schon länger ist es üblich, dass auch Trainer aus laufenden Arbeitsverträgen gekauft werden. Jüngstes Beispiel ist der Mönchengladbacher Fußballlehrer Marco Rose, der im Sommer zur anderen Borussia nach Dortmund wechselt. Nun also ist das Transferfenster auch für Manager und Sportvorstände geöffnet. Gewiss: Theoretisch könnte Bobic seinen Vertrag in Frankfurt erfüllen. Doch das ist unrealistisch.

Die Art und Weise, wie er in der vergangenen Woche vorgeprescht ist und vor einem Millionenpublikum im Fernsehen sein bevorstehendes Ende bei der Eintracht verkündete, schließt eine gedeihliche Zusammenarbeit bis Mitte 2023 aus. So hat das Kontrollgremium um Aufsichtsratschef Philip Holzer längst die Fühler nach möglichen Nachfolgekandidaten ausgestreckt. Bislang jedoch gab es Absagen, wie beispielsweise die des einstigen Eintracht-Kapitäns und jetzigen Sportdirektors der Berner Young Boys, Christoph Spycher.

Auch Spychers langjähriger Mitstreiter, Trainer Adi Hütter, hat eine Ausstiegsklausel in seinem Frankfurter Arbeitspapier. Doch den Österreicher zieht es nicht in die Ferne. Mit zwei Worten nur – „Ich bleibe“ – hat der Eintracht-Coach für eindeutige Verhältnisse gesorgt. Seine Blicke gehen in diesen Tagen gen Osten, nach Leipzig. Dort ist RB zu Hause, die aktuell zweitbeste deutsche Fußballmannschaft. Mit ihr bekommt es die Eintracht am Sonntagnachmittag (Anpfiff 15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) zu tun. „Das ist eine Topmannschaft“, sagte kürzlich auch Bruno Hübner, der im Sommer scheidende Sportdirektor der Eintracht.

Mehr zum Thema 1/

Schnell, attraktiv, erfolgreich: In der Liga ist RB ein Meisterschaftsanwärter, der lediglich zwei Punkte hinter den Bayern liegt. Am Mittwochabend sind die Sachsen mit der zweiten Niederlage im zweiten Achtelfinalspiel gegen den FC Liverpool aus der Champions League ausgeschieden. Der Fokus kann fortan ganz auf der Liga und dem DFB-Pokal liegen, wo der Klub im Halbfinale steht. Zunächst aber kommt die Eintracht, was den einstigen RB-Spieler und jetzigen Frankfurter Stefan Ilsanker besonders freut. „Für Leipzig kann es nichts Geileres geben – erst Liverpool, dann Frankfurt. Es wird ein Topspiel, darauf bin ich heiß.“

Ein Spiel, das auch Daichi Kamada und Tuta herbeisehnen. Beide konnten verletzungsbedingt am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Stuttgart nicht spielen. „Beide werden uns gegen Leipzig wieder zur Verfügung stehen“, sagte Hübner. Almamy Touré hingegen, der gegen den VfB im Rasen hängen geblieben ist, wird länger ausfallen. Zum Ausklang dieser besonderen Woche strebt die auf Tabellenposition vier stehende Eintracht einen Sieg in Leipzig an. Es wäre der erste überhaupt.