Was am kommenden Samstag in Berlin passieren wird, glaubt Axel Hellmann schon zu wissen. Aus Sicht des Eintracht-Vorstandssprechers steht dann die Mainmetropole im Mittelpunkt der Bundeshauptstadt. „Wir gehen mit voller Kraft und voller Wucht nach Berlin. Es wird ein Frankfurter Wochenende geben“, kündigt Hellmann an. „Es wird ein Frankfurter Finale – und am Ende wird es einen Frankfurter Pokalsieg geben.“

Die Eintracht im Endspiel (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, im ZDF und bei Sky) gegen den Champions- League-Teilnehmer RB Leipzig – Hellmann hofft auf „die ganz großen Momente“ in Berlin. Auf den zweiten Pokalsieg nach 2018 und den zweiten Titelgewinn in Serie, weil Frankfurt in der Vorsaison die Europa League gewonnen hat. „Wir wollen mit Vollgas rangehen“, verspricht der Vorstandssprecher für das 49. Pflichtspiel dieses Spieljahres und schiebt gleich eine Kampfansage an den Gegner aus Sachsen hinterher: „Wir werden mit dem Messer zwischen den Zähnen ins Spiel gehen.“

Nach Berlin begleitet werden die Hessen abermals von mehreren Zehntausend Anhängern. Die Frankfurter Vereinsverantwortlichen gehen fest davon aus, dass die bis zu 40.000 Eintracht-Fans am Samstag für die Stimmungshoheit im Olympiastadion sorgen. In jeder Hinsicht soll es ein Festtag – auch abseits der Spielstätte – für die Hessen werden, die voller Vorfreude auf das Großereignis sind.

Larsson kommt für etwa zehn Millionen Euro

Dann noch nicht mit dabei sein wird der 18 Jahre alte Hugo Larsson, den die Eintracht am Montag für die neue Saison verpflichtet hat. Der Mittelfeldakteur von Malmö FF, der einer der vielversprechendsten Spieler seiner Altersklasse sein soll, erhält in Frankfurt einen Vertrag bis zum 1. Juli 2028. Für den schwedischen Pokalsieger absolvierte Larsson bisher 59 Pflichtspiele, darunter 13 auf europäischer Bühne. Im Januar dieses Jahres debütierte er, in der Startelf stehend, in der schwedischen A-Nationalmannschaft. „Mit Hugo Larsson verstärkt uns ein bereits etablierter Mittelfeldspieler mit sehr großem Potential“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Die Ablösesumme für Larsson soll bei rund zehn Millionen Euro liegen.

Nach dem 2:1-Heimerfolg über den SC Freiburg im abschließenden Bundesligaspiel und dem Erreichen der Conference League als Tabellensiebter könnte die Stimmung bei den Frankfurtern kaum besser sein. Dem furiosen Erstligafinale muss nun – so sieht es das Drehbuch der Eintracht vor – der krönende Höhepunkt der Saison 2022/23 mit dem Pokalsieg folgen. „Stimmungsmäßig gibt uns dieses Spiel mit dieser Dramaturgie einen Raketenantrieb“, meinte Hellmann im Hinblick auf die Tatsache, dass Eric Junior Dina Ebimbe das 2:1 gegen Freiburg in der Nachspielzeit gelungen war.

Überraschen konnte den Vorstandssprecher die Punktlandung sieben Tage vor dem Pokalfinale nicht, denn: „Das ist typisch für diesen Klub“, sagte er. „Jeder, der mit der Eintracht länger verbunden ist, weiß, dass Dinge bei uns nie linear oder gerade verlaufen. Wir brauchen immer mal ein paar Umwege.“ Solange die Frankfurter, bei denen Daichi Kamada ablösefrei auf dem Absprung zum AC Mailand steht, am Ende aber ihr Ziel erreichen, haben sie nichts dagegen, wenn das ihr ganz persönlicher Königsweg ist.