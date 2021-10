Aktualisiert am

„Es geht am besten gemeinsam“

Markus Krösche im Interview : „Es geht am besten gemeinsam“

Seit etwas mehr als einem Vierteljahr sind Sie nun bei Eintracht Frankfurt. Wie vertraut sind Sie mittlerweile mit der Geschichte des Klubs?

Marc Heinrich Sportredakteur.



Ich habe mich schon vor meinem Dienstantritt intensiv damit beschäftigt. Und inzwischen habe ich eine Führung im Eintracht-Museum genossen, da wurde einem die komplette Historie dieses stolzen Vereins vor Augen geführt. Eintracht Frankfurt ist etwas Besonderes. Die Größe des Vereins und dessen Strahlkraft faszinieren mich. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, stelle ich an ganz vielen Ecken fest, welchen Stellenwert die Eintracht für die Menschen besitzt, wie sie sich mit ihr identifizieren und welche Emotionen in der Verbindung stecken. Gefühlt klebt auf jedem Auto, das man auf den Frankfurter Straßen sieht, der Eintracht-Adler. Auch dadurch wird für mich fühlbar, wie wichtig dieser Verein ist. Der Verantwortung, die daraus resultiert, bin ich mehr sehr bewusst – und der Job macht großen Spaß.