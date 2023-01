Wertvoll für die Eintracht : Hasebe ist für ein weiteres Jahr bereit

Zum Ende ihrer schweißtreibenden Vormittagsschicht schlüpften viele Spieler der Eintracht in die Rolle des staunenden Beobachters. Während sie in den ersten Stunden ihres auf anderthalb Wochen ausgelegten Aufenthalts in Dubai unter der Regie von Oliver Glasner das Zweikampfverhalten geschult und am Erkennen von Umschaltsituationen gearbeitet hatten, drehte auf der blauen Tartanbahn um sie herum ein Athlet seine Runden, der zu italienischen Klängen aus einer mobilen Soundanlage immer wieder beschleunigte und danach von seinen drei Coaches Videoaufnahmen der Sprints vorgeführt bekam.

Luca Pellegrini, der gebürtige Römer in Reihen der Frankfurter, erkannte als einer der Ersten die Situation und um wen es sich handelte und nahm beim Abgang vom Rasen direkt mit seinem Landsmann Marcell Jacobs Kontakt auf: Der 28-Jährige gewann 2021 in Tokio Olympiagold über 100 Meter und bereitet sich derzeit ebenfalls im „Nad al Sheba Sports Complex“ auf die Verpflichtungen des neuen Sportjahres vor.

Mit welchem Tempo er seinen wuchtigen Körper aktivieren konnte, machte auch auf manch zuschauenden Profi der Hessen Eindruck, als sie nacheinander in zwei Planschbecken hüpften, die mit Wasser und Eiswürfeln gefüllt waren und in der Wüstenwärme für Abkühlung sorgten.

Auch das Rahmenprogramm verspricht für den hessischen Reisetross also einigermaßen unterhaltsam zu werden. Wobei Makoto Hasebe, der Senior-Chef der Truppe, sogleich Wert auf die Feststellung legte, dass sie selbstverständlich nicht nur wegen des schönen Wetters und des illustren Ambientes gekommen seien, sondern vom Coach den klaren Arbeitsauftrag vermittelt bekommen hätten, bis Mitte Januar sich so auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten, „dass wir die Herausforderungen bestehen werden“. Das Erreichen des vierten Platzes in der Bundesliga nach 15 Spieltagen sowie des Achtelfinales in der Champions League und im DFB-Pokal seien „sehr gute“ Zwischenergebnisse, doch sie alle wollten mehr, kündigte Hasebe an.

Vor allem im Defensivverhalten sieht er Steigerungspotenzial. 24 Gegentore in der Liga seien zu viel für ein Team mit gehobenen Ansprüchen, „wir müssen uns hinten stabilisieren“, sagte der Japaner – und dabei klangen zwischen den Zeilen auch Eigeninteressen an. Am 18. dieses Monats wird der Bundesliga-Oldie 39 Jahre alt und die Competition mit den Jungspunden um ihn herum, die teilweise vom Alter her seine Kinder sein könnten, motiviert ihn nach wie vor, so an seine Leistungsgrenze zu gehen, dass er bereit ist, eine Führungsposition zu übernehmen.

Gelinge es, die Abwehr fortan noch stabiler zu formen, seien der Eintracht nach oben keine Grenzen gesetzt, äußerte Hasebe, denn vorne sei rund um Randal Kolo Muani, Mario Götze, Jesper Lindström und Daichi Kamada „so viel Qualität“ vorhanden, „dass wir immer gewinnen können“.

Er selbst fühlt sich nach seiner Knieverletzung, die er sich im Oktober zugezogen hatte, „wieder richtig fit“, um sich derart ins Zeug zu legen, dass Glasner nicht daran vorbeikommt, ihn wieder als Organisator der letzten Reihe vor Kevin Trapp aufzubieten. „Ich will immer spielen“, sagte der Profi, der 2009 mit dem VfL Wolfsburg bereits Meister wurde, ehe er über die Zwischenstation beim 1. FC Nürnberg 2014 an den Main wechselte. Und ein Ende seines Engagements für die Eintracht, die am Donnerstag Innenverteidiger Jérôme Onguéné für sechs Monate an RB Salzburg auslieh, liegt ihn weiter Ferne, wie Hasebe betonte.

Vertraglich verständigte er sich mit dem Klub über eine Weiterbeschäftigung bis Mitte 2027. Wobei er „im März“, wie er nun ankündigte, Sportvorstand Markus Krösche mitteilen werde, ob er ein weiteres Jahr als Aktiver dranhängt oder lieber die noch genauer zu bezeichnenden „Anschlussverwendung“, wie es von Seiten der Eintracht hieß, vorziehen wird.

Seinen Trainer-B-Schein hat er schon absolviert. Und dass es ihn dereinst zu einer Position hinbewegen dürfte, mit der er sein gesammeltes Wissen eigenverantwortlich an Nachfolgerjahrgänge weitergeben kann, gilt als gesichert – so dass im Nachwuchsleistungszentrum am Riederwald längst erste Überlegungen die Verantwortlichen beschäftigten, welche Jugendlichen von Hasebe wohl als erstes betreut werden könnten. Der Klub stellte es ihm als Dank für seinen vorbildlichen Einsatz frei, selbst über seine Zukunft zu entscheiden.

Dieses Entgegenkommen, so sagte er es, mache ihn „stolz“, weil es einer „besonderen Ehre“ gleichkomme. „Und es geht nicht ums Geld.“ Auf die Frage, ob er bei seinem Heimaturlaub über Weihnachten auch mit Kamada über dessen kommende Absichten gesprochen habe, antwortete Hasebe, dass sie sich ausschließlich über die Vorzüge und Vorhaben der Eintracht ausgetauscht hätten und er selbst gespannt sei, „was Daichi macht“. Der Vertrag des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus – und allerlei europäische Top-Adressen haben ihn auf ihrem Wunschzettel stehen.

Für Hasebe handelt es beim aktuellen Eintracht-Jahrgang um den „besten“, den er sich vorstellen könne. Individuell sei die Mannschaft zwar manchem Spitzenteam unterlegen, doch mit dem außergewöhnlichen Teamgeist, den sie alle lebten und nun in Dubai erneuerten, müsse ihnen vor niemandem bange sein: „Wenn wir bescheiden bleiben, können wir träumen und am Ende für unseren Aufwand etwas bekommen“, fasste Hasebe die Ausgangslage zusammen – sprach es und zog sich als einer der Erster in die Schattenbereiche des Hotels zurück: „Regeneration ist mit am wichtigsten.“ Zeit, um einen Olympiasieger aus nächste Nähe in Aktion zu bestaunen, blieb da nicht.