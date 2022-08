Umgang mit den Ultras : So reagiert die Eintracht auf den „Tabubruch“

Eintracht Frankfurt wird auf die Vorkommnisse vor einer Woche beim Heimspiel gegen Bayern München (1:6) reagieren und Maßnahmen ergreifen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Unter anderem hatte in der Halbzeitpause des Eröffnungsspiels der Bundesliga-Saison ein sogenannter „Flitzer“ versucht, ein in der Kurve der Bayern-Fans hängendes Banner zu klauen. Frankfurter Ultras, von der Tribüne auf den Rasen vorgedrungen, befreiten ihn dann aus dem Gewahrsam der Ordner.

Philipp Reschke, der seit Juli im Eintracht-Vorstand unter anderem für Fans zuständig ist, spricht in diesem Zusammenhang von einem „Tabubruch“: „Bannerklau mit Flucht übers Spielfeld, die gewaltsame Befreiung eines Flitzers aus den Händen des Ordnungsdienstes – wir reden hier, um es deutlich zu sagen, von Straftaten. Das können wir uns weder als Klub noch als verantwortlicher Veranstalter bieten lassen“, sagte Reschke der F.A.S.

„Verein und Veranstaltung schützen“

Zwar ständen und blieben „im Zentrum, auch weiterhin, und solange die Füße tragen, der Dialog und die inhaltliche Auseinandersetzung mit der organisierten Fan­szene“. Parallel, so der 49 Jahre alte Jurist, stehe die Eintracht aber in der Pflicht, „den Verein und unsere Veranstaltung zu schützen. Wir werden daraus verschiedene Maßnahmen ableiten müssen – von der Anpassung des ordnungsdienstlichen Konzepts bis hin zur konsequenten rechtlichen Ahndung der Vorfälle im Innenraum“, kündigte Reschke an.

Nach dem Spiel gegen Bayern wurden mithilfe von Videoaufnahmen zügig Ermittlungen zur Identifizierung der Täter eingeleitet. Ihnen drohen Haus- und Stadionverbot sowie womöglich Schadenersatzforderungen. Als strafrechtliche Tatbestände kommen Hausfriedensbruch und Körperverletzung in Betracht. Außerdem wurde während des Spiels in der Nordwestkurve immer wieder Pyrotechnik gezündet. Und eine Rauch-Choreographie zu Spielbeginn hatte den Platz minutenlang in dicken Nebel gehüllt.

Auffällig geworden sind bestimmte Ul­tra-Gruppierungen der Eintracht schon oft. Die Liste ihrer teilweise gravierenden Verfehlungen in der Vergangenheit ist lang. Beim 4:0 beim Pokalspiel Anfang des Monats in Magdeburg wurden aus dem Eintracht-Fanblock kurz vor Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit Leuchtraketen auf das Spielfeld geschossen. Die Frankfurter konnten von Glück sagen, dass kein Magdeburger Spieler getroffen wurde.

Durch das Fehlverhalten bestimmter sogenannter Fußballanhänger auch zu Beginn dieser Spielzeit bestätigt sich der Eindruck, dass die Klubverantwortlichen die Dinge zu lange laufen gelassen haben und früher hätten energischer durchgreifen müssen. Statt vor allem auf Dialog zu setzen, hätten die Frankfurter den jeweiligen Übeltätern Grenzen aufzeigen müssen.

Fanpolitik und Fandialog funktionierten aber „nicht von oben nach unten, sondern nur, wenn man sich in den Themen auf Augenhöhe begegnet und bereit ist, die andere Seite in der Sache zu überzeugen – ganz egal, wie kontrovers der Weg dorthin ist“, sagt Reschke. Das sei „kein verträumter Selbstläufer, sondern harte Arbeit für alle Beteiligten, und auf jeder Seite werden immer wieder Fehler gemacht, die es zu korrigieren gilt, oder Regeln gebrochen und Linien überschritten, die es neu zu ziehen gilt“.

Als Verein, so das Vorstandsmitglied, schaffe man das „nur, wenn man Fanszenen nicht mit Kindern oder Schulklassen verwechselt, die strammstehen und gehorchen, wenn man nur laut genug auf den Tisch haut oder mit Fernsehverbot droht. Mal ganz abgesehen davon, dass das schon in Familien und Schulklassen nicht funktioniert, ist die Arbeit mit über Jahrzehnte gewachsenen, völlig heterogenen Fanszenen mit den unterschiedlichsten individuellen Strukturen, Hintergründen und Geschichten schon ein wenig komplexer.“