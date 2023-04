Wenn Mario Götze aus der Tiefe des Raumes kommt und an alter Wirkungsstätte die Pässe spielt, die er wie kaum ein anderer bei der Eintracht spielen kann, dann kann es vielleicht etwas werden mit dem Ende der Serie. Mit dem Ende der Niederlagen, die Frankfurter Fußballprofis in der Regel erleiden, wenn sie auswärts in Dortmund ihrer Arbeit nachgehen.

Zwei Siege nur in 13 Jahren – das ist mehr als ernüchternd. Und auch die persönliche Empfehlung von Oliver Glasner ist nicht unbedingt dazu angetan, an einen Erfolg zu glauben. Weder als Wolfsburger noch als Frankfurter Trainer hat der Coach in der Bundesliga gegen die Borussia einen Punkt gewonnen. Sieben Spiele, sieben Niederlagen: Glasners Bilanz ist deprimierend. Das soll sich an diesem Samstagabend (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) im größten deutschen Fußballstadion ändern – so wie sich überhaupt einiges bei der Eintracht ändern muss und ändern wird.