Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den Präsidenten des Fußball-Bundesligavereins Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes von Kokain. Dies bestätigte eine Sprecherin der Behörde auf Nachfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zuerst hatte der Hessische Rundfunk berichtet. Auch gegen Fischers Frau und den erwachsenen Sohn des Paares wird demnach ermittelt.

In Gang gekommen seien die Ermittlungen, nachdem Fischers jüngerer Sohn, 13 Jahre alt, in der Schule mit einem Freund Kokain konsumiert hatte. Der Mutter des Freundes sei aufgefallen, dass ihr Kind aufgedreht sei und sich ungewöhnlich verhalte. Auch gesundheitliche Auswirkungen habe sie festgestellt. Offenbar hatte der Freund Kokain, das Fischers Sohn mit in die Schule gebracht hatte, mit nach Hause genommen. In welcher Menge, ist unklar.

Nachdem sich die Mutter bei der Schule gemeldet hatte, durchsuchte schließlich die Staatsanwaltschaft die Wohnung der Fischers. Dabei schlug der Sprecherin zufolge ein Rauschgifthund an, ein Test mit Rückständen vom Nachttisch des Eintracht-Präsidenten sei daraufhin positiv ausgefallen. Die Mobiltelefone der Beschuldigten seien beschlagnahmt worden und würden derzeit ausgewertet. Noch sei nicht klar, wem das Kokain gehörte. Deshalb seien in dem Ermittlungsverfahren sowohl Fischer selbst als auch seine Frau und sein volljähriger Sohn beschuldigt.

Fischer seit 2000 Eintracht-Präsident

Bereits seit dem Jahr 2000 ist Fischer Präsident des Vereins Eintracht Frankfurt. Ende September 2022 wurde er für vier weitere Jahre wiedergewählt und ist derzeit in seiner achten Amtszeit. Von den 625 stimmberechtigten Mitgliedern sprachen sich 79,85 Prozent (420 Jastimmen und 106 Neinstimmen) für eine weitere Amtszeit von Fischer aus. Bei den offiziell von der Eintracht verkündeten knapp 80 Prozent wurden die 99 Enthaltungen jedoch nicht berücksichtigt, sonst wären es nur 67,2 Prozent Zustimmung für Fischer gewesen.

Im Jahr 2018 hatte er noch 99 Prozent der Jastimmen bekommen. Ein Hauch von Götterdämmerung. Trotzdem sagte Fischer, nachdem die Versammlung im vergangenen September nach mehr als fünf Stunden in der Wolfgang-Steubing-Halle am Riederwald beendet war: „Das ist ein verdammt gutes Ergebnis. Ich kann damit absolut leben. Ich habe mit ein bisschen weniger gerechnet.“

Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Jahr 2017 hatte Fischer erklärt, dass nach der Vereinssatzung niemand Mitglied sein könne, der die Alternative für Deutschland (AfD) wähle. Die Landessprecher der AfD in Hessen stellten daraufhin Strafanzeige gegen Fischer. Später wurde das Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft mit Verweis auf freie Meinungsäußerung eingestellt.

An diesem Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, in der ARD und bei Sky) spielt die Eintracht im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den hessischen Rivalen Darmstadt 98. Der Bundesliga-Spitzenklub aus Frankfurt trifft auf den Tabellenführer der Zweiten Bundesliga. Statt um Personalien oder auch die Furcht vor Ausschreitungen unter den Fans im brisanten Duell, in dem die Eintracht auf Jesper Lindström (Verhärtung im Oberschenkel) verzichten muss, geht es nun aber erst einmal vor allem um Peter Fischer und die Ermittlungen gegen ihn.

„Größte Unterstützung“ für Fischer

„Das beeinflusst uns nicht, solange wir nicht unmittelbar damit konfrontiert werden“, sagte der Frankfurter Trainer Oliver Glasner, der nach dem Training am Montag von der Nachricht erfahren hatte: „Gerade wenn es jemandem nicht so gut geht, dann brauchst du jemanden, der zu dir hält.“ Deswegen habe Fischer, sagte Glasner weiter, von allen im Verein „die größte Unterstützung“.