Eintracht-Frauen holen Kiel : „Wieder Hochburg sein“

So deutlich hatte man es von der Männer-Führungsriege bei der Frankfurter Eintracht noch nicht gehört: „Frankfurt war die Hochburg im Frauenfußball – in Deutschland, aber auch in Europa. Da wollen wir als Verein wieder hinkommen.“ Sagt Katharina Kiel.

Die fängt zwar erst zum 15. November als neue Technische Direktorin bei den Eintracht-Frauen an, doch hat am Donnerstag via Vereinsmitteilung schon mal Einblick gegeben, worauf sie mit ihrer Arbeit zielen wird. Vorstandssprecher Axel Hellmann hatte schon öfter betont, dass der Klub auf Führungsebene weiblicher werden solle. Ein erster Schritt ist nunmehr mit der Verpflichtung von Kiel gemacht.

Generationenwechsel

Die erst 30 Jahre alte einstige Profispielerin verkörpert auch einen Generationswechsel in der Frauenfußballsparte, denn sie übernimmt weite Teile der Aufgaben von Siegfried Dietrich, der sich unlängst aus gesundheitlichen Gründen von allen Posten zurückgezogen hatte.

„Als ehemalige Spielerin und Unternehmerin bringt Katharina Kiel alle Voraussetzungen mit, um auf der Position der Technischen Direktorin die Entwicklung unserer Frauenmannschaft voranzutreiben“, sagt Sportvorstand Markus Krösche, der federführend bei der Rekrutierung Kiels gewirkt haben dürfte.

Ihre Wege kreuzten sich zum Beispiel beim von DFL und DFB initiierten Lehrgang „Management im Profifußball“, an dem Kiel mit einem Stipendium teilnimmt. Krösche weiter: „Sie kennt sportliche und betriebswirtschaftliche sowie organisatorische Abläufe und hat zudem eine Frankfurter Vergangenheit mit einer starken Verbindung zu Stadt und Umfeld.“

„Die Vorfreude ist riesig“

Im Jahr 2020 gründete die gebürtige Niedersächsin in Frankfurt ein Start-up, das Laufanalysen vornimmt. Spielerinnen der Eintracht-Frauen gehören zu ihren Kundinnen. Zudem gehört Kiel zu jenen neun Frauen, die vergangenes Jahr öffentlichkeitswirksam die Initiative „Fußball kann mehr“ vorstellten, die unter anderem mehr Frauen in Fußball-Führungspositionen fordert.

Kiel hatte mehrfach betont, dass sie als Pionierin und gegen alle Widerstände eine Leitungsfunktion im Männerfußball anstrebe. Nun ist es zunächst das Amt der Technischen Direktorin bei einem Bundesliga-Spitzenklub geworden. „Die Vorfreude ist riesig. Es sind vielfältige Themengebiete, beispielsweise in Infrastruktur und Kadermanagement, die ich angehen werde“, so Kiel.

Die Rolle des Sportdirektors nach Dietrichs Rückzug wird weiterhin Cheftrainer Niko Arnautis in Personalunion einnehmen. So bleibt bis auf Weiteres der Mangel in der Eintracht-Struktur bestehen, dass es nicht ausreichend Expertise und Ressourcen für den Überblick über das internationale Frauenfußball-Geschehen gibt. Die beiden letzten ausländischen Verpflichtungen beispielsweise floppten. Auf dem Transfermarkt schienen Chancen vergeben worden zu sein.

Katharina Kiel hat sportlich einen ungewöhnlichen Werdegang. Sie spielte bis zu ihrem 15. Lebensjahr in Frankfurt Eishockey, war auch international im Einsatz. Dann wechselte sie zum Fußball, schloss sich dem 1. FFC Frankfurt an und stieg schnell in die zweite Mannschaft in der Zweiten Bundesliga auf. Später folgten Erstligaeinsätze in Bad Neuenahr und Hoffenheim, doch war ihre aktive Zeit auch von schweren Knieverletzungen (zwei Kreuzbandrisse) geprägt und dadurch mit 25 Jahren früh beendet. Anschließend studierte Kiel in Frankfurt Pädagogik und Sport.

Eine wichtige Frage, die auf der Prioritätenliste der neuen Sportdirektorin weit oben gestanden hätte, hat sich schon vor ihrem Arbeitsbeginn geklärt. Die Bundesliga-Frauen werden fortan ihre Trainingseinheiten wie die Männer auf den Plätzen an der Arena im Stadtwald abhalten und nicht mehr auf der Sportanlage Rebstock. Arnautis sprach von einem „sehr bedeutsamen“ Schritt für das Team.