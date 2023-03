Das Unglück passierte an der Torauslinie. Jesper Lindström wollte flanken, Hrovje Smolčić versuchte, dies grätschend zu verhindern – und in der Folge dessen rutschte der Däne in eine Werbebande. Lindström, in den Zweikampf mit dem Kroaten verwickelt, war umgeknickt und hatte sich am linken Knöchel verletzt. Schmerzverzerrt krümmte sich der Eintracht-Profi minutenlang auf dem Boden. Sofort war auch den zuschauenden Fans, die am Mittwoch bei der öffentlichen Trainingseinheit bei Schneetreiben und Nieselregen dabei sein durften, klar: Für Lindström war diese Trainingseinheit beendet.

Bundesliga Liveticker

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Der Stürmer war noch nicht einmal fähig, humpelnd den Platz zu verlassen. Stattdessen musste er von Ersatztorhüter Jens Grahl und einem Betreuer getragen werden. Höchst fraglich, ob der 23 Jahre alte Skandinavier an diesem Samstag aktiv mithelfen kann, den VfB Stuttgart in der Bundesliga zu besiegen. Auch ein Einsatz in der kommenden Woche beim Achtelfinalrückspiel in der Champions League bei SSC Neapel ist alles andere als sicher.

Lindströms möglicher Ausfall wäre ein Verlust für die Eintracht. In den personellen und taktischen Planungen von Trainer Oliver Glasner spielt der flinke Außenmann eine herausgehobene Rolle. Er ist Stammspieler, und bis auf das erste Kräftemessen mit dem VfB in dieser Bundesligasaison im September des vergangenen Jahres ist Lindström bei allen anderen 22 Punktspielen dabei gewesen.

„Ich kann da sehr ruhig schlafen“

Der Däne ist einer derjenigen Eintracht-Profis, die in den zurückliegenden Monaten einen großen Sprung gemacht haben. Spielerisch hat Lindström den nächsten Entwicklungsschritt vollzogen, was auch mit seiner gesteigerten Torgefährlichkeit zu tun hat. Sieben Treffer in der Bundesliga machen ihn hinter Randal Kolo Muani (elf Tore) und gleichauf mit Daichi Kamada zum erfolgreichsten Frankfurter Torschützen.

Seit bald zwei Jahren schon ist Lindström bei der Eintracht an Bord. Vertraglich ist er noch bis Mitte 2026 gebunden, was bedeutet: Er kann sich auch weiterhin nach Herzenslust bei der Eintracht austoben. Andere Mitspieler haben Kontrakte, die auslaufen. Markus Krösche weiß, dass Antreiber Kamada und Verteidiger Evan Ndicka die Eintracht in diesem Sommer ablösefrei verlassen können.

Doch Bauchschmerzen bereitet dies dem Sportvorstand nicht. „Ich kann da sehr ruhig schlafen“, sagt der Frankfurter Manager und versichert: „Wir sind auf alles vorbereitet.“ Sowohl den Japaner als auch den Franzosen würde die Eintracht gerne halten, rechnet intern aber schon damit, dass beide eine neue sportliche und wirtschaftliche Herausforderung suchen.

Mehr zum Thema 1/

Auch in einer dritten Personalie sind Krösche die Hände gebunden. Laut Vertrag kann Ligarivale Borussia Dortmund nach dem Ende des Leihgeschäfts in diesem Sommer wieder auf die Dienste von Ansgar Knauff setzen. Doch will dies Knauff überhaupt? Sicher ist: Er wird Gespräche mit den BVB-Verantwortlichen führen, um auszuloten, inwieweit sich ihm bei seinem Ausbildungsverein Borussia erfolgversprechende Perspektiven bieten.

Sollte der Entschluss reifen, auch weiterhin in Frankfurt am Ball zu bleiben, würde die Eintracht ein entsprechend langfristiges Angebot unterbreiten. „Alle drei Spieler müssen wichtige Entscheidungen für ihre Karriere treffen“, sagt Krösche, der nichts davon hält, Fristen zu setzen und Ultimaten zu stellen. Auf ewig warten aber wird der Manager nicht. „Wir sitzen sicher nicht da und tun nichts“, sagt er. Bedeutet konkret: Nach Spielern wie Omar Marmoush vom Ligarivalen VfL Wolfsburg und Houssem Aouar von Olympique Lyon hat der Klub schon seine Fühler ausgestreckt.

Dass am Tag, an dem sich Lindström verletzte, ein angeschlagener Eintracht-Profi beim Training gefehlt hat, war geplant. Wegen leichter Knieprobleme hatte es Aurélio Buta vorgezogen, dem Treiben mit den Mannschaftskameraden fernzubleiben und stattdessen individuell an seiner Fitness zu arbeiten. An diesem Donnerstag wird er zurückerwartet – und auch am Samstag, wenn der südhessische Fußballlehrer Bruno Labbadia mit seinen Stuttgarter Profis nach Frankfurt kommt, ist Buta wie schon zuletzt beim 2:2 in Wolfsburg ein Startelfkandidat für die rechte Seite.