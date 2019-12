Eintracht Frankfurt : Aus der Spur

Solche Fehlleistungen in Serie sind den Frankfurtern länger nicht mehr unterlaufen. Von den vergangenen sieben Pflichtspielen konnte die Eintracht nur eines gewinnen – das in der Europa League bei Arsenal London (2:1). Und in der Bundesliga sprang aus den zurückliegenden vier Partien lediglich ein Punkt beim 2:2 gegen eine schwache Hertha heraus. Auch diese Bilanz fällt mager aus: Mit lediglich drei Zählern aus sechs Begegnungen sind die Frankfurter im nationalen Wettbewerb die schwächste Auswärtsmannschaft. Die Eintracht, die an diesem Sonntag (18 Uhr/ live im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und Sky) bei Schalke 04 antritt, ist aus der Erfolgsspur gekommen. Drei Gründe für die handfeste sportliche Krise im Winter 2019, die für die zweite Saisonhälfte nichts Gutes erahnen lässt, sofern die Frankfurter nicht die richtigen Maßnahmen ergreifen:

Das hohe Pensum seit der Saisonvorbereitung

Bei der Eintracht ist am Jahresende buchstäblich die Luft raus. Vielen Spielern fehlt die körperliche und geistige Frische, denn der Wettkampfkalender ist eine Wucht für die Hessen. Ihr letztes Erstliga-Spiel in diesem Jahr am kommenden Sonntag in Paderborn wird zur Halbzeit bereits das 31. Pflichtspiel in dieser Runde sein. Angesichts der sechs Spiele in der Europa-League-Qualifikation, die Ende Juli begann, mussten die Frankfurter schon mitten in der Saisonvorbereitung in den Wettkampfmodus schalten. Auch das steckt ihnen jetzt in den Knochen. Unter dem Strich absolvierte die Eintracht in diesem Kalenderjahr 20 Begegnungen auf der internationalen Bühne. Dieses Programm hatte davor noch keine deutsche Mannschaft zu bewältigen.