„Mannschaft des Jahres“ : Eintracht Frankfurt „momentan unaufhaltsam“

Es ist lange her, dass er in Baden-Baden war: Karl-Heinz „Charly“ Körbel. Zur Sportlergala anlässlich der Wahl der „Sportler des Jahres“. Mit einer Abordnung der Fußball-Nationalmannschaft, die 1974 im dortigen Kurhaus als „Mannschaft des Jahres“ ausgezeichnet wurde. „Ich weiß, was das bedeutet“, sagte der 68 Jahre alte Körbel der F.A.Z., der damals 20 war und am Anfang seiner erfolgreichen Karriere stand.

Körbel, der am 14. Oktober 1972 als Teenager im Frankfurter Trikot beim 2:1 gegen Bayern München sein erstes Bundesligaspiel absolvierte, konnte sich über viele Jahrzehnte nicht vorstellen, dass auch seine Eintracht einmal „Mannschaft des Jahres“ werden würde.