Frankfurter Bundesligaklub : Stoff für neue Träume bei der Eintracht

Erfolgs-Gemeinschaft: Der Triumph am 18. Mai ist das bisherige Highlight in der Verbindung der Eintracht mit Indeed. Bild: dpa

Die Zukunft kann kommen. Die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt richten auf der Schlussetappe eines Sportjahrs, das viele Ergebnisse brachte, die für immer und ewig als schöne Erinnerungen im Gedächtnis verankert sein werden, den Blick nach vorn auf das, was getan werden muss, um die Frankfurter im Wettstreit mit der Konkurrenz gut zu rüsten. Dazu gehört die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Hauptsponsor Indeed, die am Dienstag verkündet wurde.

Marc Heinrich Sportredakteur.



Das amerikanische Unternehmen – mit dem die Zusammenarbeit 2017 begann, die dann im August 2019 ebenfalls vor Ablauf der Fristen bis Sommer 2023 fortgeschrieben wurde – verständigte sich mit dem Klub auf eine abermalige Weiterführung des Engagements bis Mitte 2026. Das Online-Jobportal, das zu den Branchenführern in der digitalen Berufsvermittlung zählt, wird damit der wichtigste Wirtschaftspartner der Eintracht bleiben. Zuletzt überwies Indeed nach Informationen der F.A.Z. per annum eine Grundsumme von 6,7 Millionen Euro, die durch Erfolgsprämien auf rund acht Millionen Euro anwuchs.

Das Engagement von Indeed erstreckt sich auf den Klub in all seinen Facetten, sodass neben den Bundesliga-Profis unter der Regie von Oliver Glasner auch das Frauen-Team, die Jugendlichen im Nachwuchsleistungszentrum am Riederwald sowie sämtliche anderen Mitglieder in den 52 Abteilungen und Sportarten des Vereins unterstützt werden; zum Umfang der künftigen Zahlungen wurden offiziell keine Angaben gemacht, sie belaufen sich dem Vernehmen nach auf insgesamt rund 30 Millionen Euro – wobei Boni für besondere Resultate abermals den Erlös steigern können.

Im „guten, gehobenen internationalen Umfeld“

Axel Hellmann, der Vorstandssprecher, bezeichnete den Geschäftsabschluss als „werthaltiges“ Investment, das in seiner Größenordnung im „guten, gehobenen internationalen Umfeld“ anzusiedeln sei. Die Verbindung mit Indeed nannte er eine „Best-Practice-Partnerschaft“, die von allen Beteiligten als „Musterbeispiel für Erfolg“ empfunden werde. Auch die „außerordentliche“ Akzeptanz unter den Fans, bei denen Indeed „in Haltungs-Fragen“ und durch seine gesellschaftspolitische Ausrichtung gepunktet habe, sei für ihn bedeutsam. „Die Eintracht und Indeed liegen auf einer Wellenlänge“, sagte Hellmann.

Nicht nur die kommerziellen Aspekte der Übereinkunft waren es daher für ihn wert, hervorgehoben zu werden, sondern ihm war wichtig zu betonen, dass die Eintracht und Indeed durch ein verwandtes „Wertesystem“ verbunden seien. Dass in der neuen Saison auch die Trikotbrust der Frauen mit dem Schriftzug der einst in Texas gegründeten Company (die ihren Deutschland-Hauptsitz in Düsseldorf hat) beflockt wird, sei Ausdruck der gegenseitigen Überzeugung, den Zusammenschluss „auf ein neues Level zu heben“, wie Frank Hensgens sagte.

Der Geschäftsführer von Indeed Deutschland nannte die Allianz mit den Hessen eine „große Erfolgsstory“. Die Zielsetzung, die eigenen Absichten durch das Werben mit der Eintracht national bekannter zu machen, sei in Rekordtempo geglückt. Durch die vielen Europapokal-Einsätze habe Indeed darüber hinaus eine „unglaubliche internationale Reichweite“ erzielen können.

Der Support der Frauen, die in Lotto Hessen ihren langjährigen Trikotsponsor durch eine „einvernehmliche Lösung“ (Hellmann) verlieren, ist für Hensgens eine wegweisende Entscheidung: „Da kommt noch viel mehr.“ „Ganz wichtig“ sei es, fortan auch die E-Sport-Abteilung zu promoten. Die Sichtbarkeit „aller“, die unter dem Dach der Eintracht ihrer Leidenschaft nachgehen, solle noch mehr gefördert werden, sagte Hensgens am Tag vor dem letzten Heimspiel dieses Jahres gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei DAZN). Im Duell mit den Kraichgauern, in dem die Eintracht ihre aussichtsreiche Position in der Tabelle festigen möchte, geht es um drei weitere Punkte, mit der die Ausbeute auf 26 Zähler verbessert werden kann. „Es ist noch nicht vorbei“, sagte Glasner. Das Stadion dürfte – mit Ausnahme des Gästeblocks – ausverkauft sein.

Als Besucher kehrt auch Martin Hinteregger vorübergehend auf den Platz zurück: Der 29 Jahre alte Österreicher, der im Juni seinen Rücktritt verkündete, wird offiziell verabschiedet. Hellmann erwartet vor dem Anstoß eine „emotionale Eruption“ in der Arena, die eine Steilvorlage liefern soll, um die Eintracht kurzerhand ein weiteres Mal an ihre Leistungsgrenze gehen zu lassen. Was die langfristigen Perspektiven betrifft, werden die Wachstums-Phantasien auch davon ab­hängen, was die Frankfurter mit dem frischen Geld machen. Hellmann sprach davon, dass der Klub nun über eine „ökonomische Sicherheit“ verfüge, die gerade in der Bundesliga durch die nicht restlos verarbeiteten Folgen der Pandemie nicht alltäglich sei. Eine „Grundlage für Weiterbildung“ sei geschaffen. Es klang wie ein zwischen den Zeilen formulierter Auftrag an Team und Trainer.