Oliver Glasner hat es bisher nicht geschafft, den Absturz in der Bundesliga zu stoppen. Verzweifelt versucht er, Druck vom Team zu nehmen. Doch der Eintracht-Trainer hat an Überzeugungskraft verloren.

Oliver Glasner und die Eintracht haben einen Erfolg gefeiert, der ihre Geschichten für immer verbinden wird. Zwölf Monate ist der Triumph in der Europa League her. Der Coup wirkt in Anbetracht der aktuellen Umstände aber schon eine Ewigkeit zurück. Und ob von ihm ungeachtet der schönen Erinnerungen noch langfristig Bindekraft ausgeht, ist unsicherer denn je. Das Verhältnis zwischen der Eintracht und dem Österreicher ist durch die jüngsten Fehlschläge beschädigt worden. Selbst der Einzug ins Pokal-Endspiel würde seine Weiterbeschäftigung über diesen Juni hinaus nicht garantieren.

Mit der Begeisterung des vorigen Sommers, der Variabilität, die Mario Götze brachte und der Unbekümmertheit Randal Kolo Muanis, wurden Schwächen in der Kadergestaltung übersehen, die sich nun rächen. Die Abgänge von Filip Kostic und Martin Hinteregger, Stützpfeiler des Aufschwungs, wurden nicht adäquat kompensiert. Die Eintracht ist im Frühling 2023 ausgelaugt, Impulse von der Bank erhält das Team keine.