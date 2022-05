Frankfurt zwischen Halbfinals : Ein ganz schlechtes Omen für die Eintracht

Was hat sich vor drei Jahren bei Eintracht Frankfurt abgespielt? Eine sportliche Katastrophe, werden die sagen, die sich erinnern können oder wollen. Damals präsentierte sich die Mannschaft des ehemaligen Cheftrainers Adi Hütter in Leverkusen in peinlicher Verfassung und verlor als Tabellenvierter gegen den Fünften 1:6. Das blamable Ergebnis aus Sicht der reichlich konfusen Eintracht hatte bereits zur Halbzeitpause Bestand.

Die Bundesliga-Partie am 5. Mai 2019 fand zwischen den beiden Europa-League-Halbfinalspielen der Hessen gegen den FC Chelsea statt. Vier Tage später schieden die Frankfurter nach großem Kampf denkbar unglücklich in London im Elfmeterschießen aus. Es waren bittere Tage für die Eintracht. In der Bundesliga fiel sie im Endspurt noch von Rang vier auf Platz sieben zurück.

An diesem Montag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) messen sich die Frankfurter abermals auswärts mit Leverkusen. Und wie es der Spielplan am 32. Erstliga-Durchgang will, liegt auch diese Begegnung eingebettet zwischen den beiden internationalen Halbfinaleinsätzen der Eintracht. Nach dem 2:1-Erfolg in London gegen West Ham United am vergangenen Donnerstag empfangen die Hessen die Engländer an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL) zum zweiten Kräftemessen in der WM-Arena. Dann will die Mannschaft des jetzigen Cheftrainers Oliver Glasner einen großen Schritt weiterkommen und das krönende Europa-League-Finale am 18. Mai in Sevilla erreichen.

Eintracht müht sich durch Bundesliga

Vom Leistungsvermögen her ist der zweitwichtigste europäische Wettbewerb in dieser Spielzeit die Königsklasse für die Eintracht. Zielstrebig eilt sie seit Monaten von Triumph zu Triumph. Sechs Siege und fünf Remis stehen in der Erfolgsbilanz der Frankfurter, die als einziges Team ungeschlagen dastehen. Unter Glasner sind sie eine Erfolgsgemeinschaft für die besonderen Momente geworden. Die Effizienz sei für ihn „der größte Unterschied zwischen der Europa League und der Bundesliga. In Sachen Effizienz sind wir die Nummer eins in der Europa League“, sagte Glasner am Sonntag.

Im Gegensatz zum herausragenden Standing auf der großen Bühne mühen sich die Hessen krampfhaft durch den Spielbetrieb in der Bundesliga. Im Kerngeschäft haben sie ihr Klassenziel bereits verfehlt: Für die Europa League kann sich die Eintracht nicht wieder qualifizieren. Dem Glanz in der Europa League – als Überraschungssieger würden die Frankfurter in die Champions League einziehen – stehen die vielen Rückschläge im Ligaalltag gegenüber. In der Rückrundentabelle sind die Frankfurter nur Vierzehnter, in der Heimtabelle gar nur Drittletzter vor Bielefeld und Fürth. In der Auswärtsstatistik rangieren sie immerhin auf Rang sechs.

Jetzt wieder Leverkusen wie vor drei Jahren. Nur der Spieltag ist mit dem Montag ein anderer, die Frankfurter müssen zum ersten Mal in dieser Saison zu Wochenbeginn ran. Weil der Ligabetrieb am 1. Mai ruhte, geht es nicht anders. Für Glasner wird das Duell beim Tabellendritten sein 100. Einsatz als Bundesliga-Trainer sein. Ein besonderes Spiel in seiner Vita soll aber der Donnerstag werden: Der Einzug in das Endspiel der Europa League wäre der größte Erfolg des Fußballlehrers aus Österreich, der mit dem VfL Wolfsburg in der Vorsaison über die Bundesliga die Qualifikation für die Champions League geschafft hatte.

Dementsprechend gilt die Hauptkonzentration der Hessen dem Aufeinandertreffen mit West Ham. „Wir wollen nicht runterfahren in irgendeiner Form. Wir wollen den internationalen Flow beibehalten“, sagte Glasner zwar. Aber: Das Spiel gegen West Ham habe „absolute Priorität in der Belastungssteuerung der Spieler“, hob der Österreicher hervor. Die Startaufstellung gegen Leverkusen sei aus „Rhythmus- und Belastungsgründen auf Donnerstag ausgerichtet“. Glasner wird einige Spieler für den vorläufigen Saisonhöhepunkt schonen. Mit der Absicht, dass sie dann auf den Punkt hin zu Höchstleistungen imstande sind.

Bei Rafael Borré wird dem Cheftrainer die Entscheidung abgenommen, denn der Kolumbianer fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte. Auch Jesper Lindström kann nicht mitspielen, der 22 Jahre alte Däne laboriert an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel, die er sich beim Spiel in London zugezogen hatte. Im Hinblick auf das Rückspiel werde es „ein Wettlauf mit der Zeit“, meint Glasner. „Jespers Einsatz schließe ich nicht ganz aus.“

Nicht mit von der Partie wird in Leverkusen auch Abwehrchef Martin Hinteregger sein, der sich laut Glasner „nicht ganz wohl“ fühle. Mannschaftskapitän Sebastian Rode bleibt „aus Belastungsgründen“ in Frankfurt. Eine Chance zur Bewährung hingegen wird wohl Offensivspieler Ragnar Ache erhalten, das lässt sich den Worten des Trainers entnehmen, der ankündigte: „Dass Ragnar noch nicht von Beginn an gespielt hat, könnte sich ändern.“

Und sonst? Die Berücksichtigung von U-19-Spielern schloss Glasner aus. Ihn leitet bei der Zusammenstellung des Teams nur ein Gedanke an: „Ich schaue, was das Beste für Eintracht Frankfurt ist. Ich werde nicht von anderen Klubs bezahlt.“ Etwaigen Vorwürfen von einer möglichen Wettbewerbsverzerrung trat Glasner entschieden und mit Humor entgegen: „Wir haben schon ganz vielen, die gegen den Abstieg spielen, die Punkte geschenkt. Da hat auch keiner geschrien: Das ist Wettbewerbsverzerrung.“ Jeder solle sich um seinen eigenen Klub kümmern, empfahl der Trainer. Das Hinspiel gegen Leverkusen hatte die Eintracht nach berauschender Leistung 5:2 gewonnen. Es ist ihr bislang höchster Saisonsieg.