Fußball-Bundesliga : Die Eintracht ist wieder im Wettkampfmodus

Weitestgehend zufrieden kehrt die Eintracht aus dem Trainingslager in Dubai zurück. Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte geht es nun um die Feinjustierung. Trainer Oliver Glasner wird deutlich.

Teamgeist: Die Eintracht nutzt die Tage in Dubai auch für Testspiele, in denen sie ungeschlagen bleibt. Bild: Huebner

Schmuddelwetter statt Sonnenschein, Heimat statt Wüste: Das Trainingscamp in Dubai ist Geschichte – und die Eintracht ist fast ausnahmslos mit positiven Eindrücken, Erlebnissen und Erkenntnissen vom Persischen Golf nach Frankfurt zurückgekehrt. Einziger Wermutstropfen: Tuta ist verletzt. Der variabel einsetzbare Brasilianer hat sich zu Beginn des doppelten Tests gegen Lech Posen eine Sprunggelenkverletzung zugezogen. Unverschuldet, ohne Einwirkung des Gegners. Der Verteidiger, der mal rechts, mal zentral in der Dreierkette spielt, ist umgeknickt. Dass er am kommenden Samstag, wenn für die Eintracht wieder der Ernst des Bundesliga-Alltags beginnt und sich der Aufsteiger Schalke 04 in der Frankfurter Arena vorstellt (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky), aktiv dabei ist, erscheint mehr als fraglich.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur.

Stand jetzt ist davon auszugehen, dass Oliver Glasner für Tuta einen Ersatz finden muss. „Jede Verletzung schmerzt, weil ich natürlich gerne immer alle Jungs dabei habe“, sagte der Eintracht-Trainer zum Abschluss des Trainingslagers gegenüber den vereinseigenen Medien. „Aber das ist leider Teil des Spiels.“ Kopfzerbrechen bereitet dem 48 Jahre alten Fußballlehrer der temporäre Ausfall von Tuta nicht. „Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir mit Unwägbarkeiten zurechtkommen, und werden die bestmögliche Lösung finden. Ich habe vollstes Vertrauen in jeden Spieler.“