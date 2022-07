Eintracht im Trainingslager : „Das wird der Mannschaft einen Schub geben“

Eintracht Frankfurt arbeitet im Trainingslager an Technik, Taktik und Teamspirit. „Wir müssen hungrig bleiben“, sagt Mittelfeldmann Djibirl Sow – und verrät, was er von Mario Götze erwartet.

Am Sonntagnachmittag ging es für die Fußballprofis der Eintracht im Trainingslager zunächst in eine Richtung, in die es nach ihrer Vorstellung im Laufe der Saison auf gar keinen Fall mehr gehen soll: abwärts. Beim Rafting, einer von mehreren Teambuilding-Maßnahmen während der Woche in Windischgarsten in Österreich, paddelten Spieler und Trainer in großen, gut zehn Mann fassenden Schlauchbooten einen Fluss hinunter.

Neopren am Körper, Schwimmweste drüber, Helm auf dem Kopf, Paddel in der Hand, Grinsen im Gesicht. Und natürlich überall Wasser. Wer wollte, sprang am Ende noch in den Fluss, wobei das Wetter nicht unbedingt zum Baden einlud. Kalt sei es gewesen, sagte Djibril Sow am Tag danach.

„Anstrengender als Training, um ehrlich zu sein. Ich habe überall Muskelkater“, gab der 25 Jahre alte Frankfurter Mittelfeldstratege zu, deutete auf seine Bauchmuskeln und lachte. „Es war sehr witzig, und meine Gruppe kam zuerst ins Ziel. Da muss man als Team zusammenarbeiten und immer schauen, dass man gleichzeitig rudert. Das ist wichtig, weil viele neue und junge Spieler dazugekommen sind. Und der Teamspirit war auch mitentscheidend letzte Saison.“

„Wirklich Lust auf diese Saison“

Um das Zusammenspiel nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz zu stärken, trainiert die Mannschaft in Windischgarsten natürlich auch mit dem Ball am Fuß. Am Montag standen zwei Einheiten auf dem Programm. Zunächst im Kraftraum, dann draußen auf dem Platz. Was dort zu sehen oder besser zu hören war, war vor allem eine gute und gelöste Stimmung. Diese gilt es zu bewahren und gleichzeitig acht neue Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Ein Mannschaftsabend, bei dem die Neulinge zum Einstand singen mussten, und das Rafting sollen dazu beitragen, auch wenn der Konkurrenzkampf größer ist als in der vergangenen Saison.

„Das wird der Mannschaft noch mal einen Schub geben“, glaubt Sow. „Jeder kriegt jetzt seine gerechte Chance, und dann gilt es zu zeigen, was man der Mannschaft geben kann. Schlussendlich ist es die Leistung, die entscheidet.“ Gedanken darüber, dass es der Mannschaft nach dem Europa-League-Sieg an Motivation oder Siegeshunger fehle, macht sich der Schweizer nicht wirklich. „Wir werden bestimmt noch das ein oder andere Team-Meeting haben und über die Ziele sprechen, die wir diese Saison erreichen wollen. Ich habe wirklich Lust auf diese Saison, auf die Champions League, auf den Supercup. Das merkt man bei jedem. Alle sind hier mit riesiger Vorfreude und Motivation, eine großartige Saison zu spielen.“

„Das war schön, aber das ist jetzt alles passé“

Die Zeit der zahllosen Glückwünsche für den Europa-League-Sieg müsse nun vorbei sein. „Man darf sich das nicht zu sehr zu Kopf steigen lassen“, sagte der Schweizer Nationalspieler. „In der Nationalmannschaft habe ich auch nur noch Glückwünsche bekommen, das war schön, aber das ist jetzt alles passé. Wir müssen hungrig und ambitioniert bleiben, das hat uns auch ausgemacht in der Europa League.“

Mit einer Nachwirkung des Triumphs von Sevilla rechnet Sow jedoch: „Die Mannschaften werden gegen uns jetzt noch heißer sein, weil sie unbedingt zeigen wollen, dass sie auch gegen einen Europa-League-Sieger mithalten können“, vermutet er. Das sei in den Testspielen schon zu sehen gewesen. „Das war eine andere Aggressivität und Mentalität. Und das wird auch in der Bundesliga auf uns zukommen. Darauf müssen wir uns einstellen. Auch auf Mannschaften, die eher defensiver spielen werden.“

Im Umgang damit sieht Sow noch Verbesserungspotential bei der Eintracht. Hoffnungen setzt er vor allem in einen Neuzugang, mit dem er künftig im Mittelfeld agieren soll: Mario Götze. „Zuerst erwarte ich, dass er uns mit seiner Erfahrung und seiner Ruhe besser macht und auch neue Lösungen im letzten Drittel beschert. Das haben wir auch im letzten Testspiel wieder gesehen, dass wir die Spiele eigentlich vollkommen unter Kontrolle haben und 60 bis 70 Prozent in der gegnerischen Hälfte spielen, aber im letzten Drittel sind wir dann zu ungenau oder treffen die falsche Entscheidung. Das ist sicherlich etwas, wo wir nächste Saison den größten Schritt machen können.“

Und der wird auch nötig sein. Denn in der Champions League erwartet die Eintracht ein anderes Niveau als in der Europa League. „Da wird jeder Fehler bestraft, darauf müssen wir vorbereitet sein“, warnt Sow, der mit Young Boys Bern schon in der Champions League spielte, jedoch nicht über die Gruppenphase hinauskam. „Da haben wir viel Lehrgeld gezahlt. Jetzt ist mein Anspruch sicherlich ein anderer, und wir müssen versuchen, die Gruppe zu überstehen.“

Diese große Aufgabe will die Eintracht als eingespieltes Team angehen. Am Mittwoch hat die Mannschaft frei und darf den Tag selbst gestalten. Vielleicht entscheidet sich der ein oder andere für eine Bergwanderung, deren Strecke steil bergauf führt. Genau so wie die Leistungskurve der Eintracht ab sofort aussehen soll.