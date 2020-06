Eintracht Frankfurt : Im Schwarm stabiler

Eintracht-Trainer Adi Hütter brauchte nicht lange, um wieder ganz Realist zu sein: „Wir befinden uns immer noch in gefährlichen Gefilden. In Bremen ist verlieren verboten.“ Aber auch der Österreicher verlieh erst einmal seiner Erleichterung Ausdruck über den 2:1-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg, den sein Torwart Kevin Trapp „brutal wichtig“ genannt hatte. „Wenn wir wieder verloren hätten, wären die Nerven dazugekommen.“

Für die Außenstehenden hatte es so ausgesehen, als ob schon während der Negativserie von sechs Bundesliga-Begegnungen ohne Sieg die Nerven bei den Eintrachtspielern im Spiel gewesen wären. Viele hatten gehemmt oder gar blockiert gewirkt bei den Niederlagen gegen Mönchengladbach und den FC Bayern, einige schienen verunsichert, so konnte man die Abfolge zahlreicher individueller Missgeschicke jedenfalls interpretieren.

Gegen Wolfsburg dagegen spielte die Eintracht kernig, mit Überzeugung und Behauptungswillen, was auch nötig war gegen einen VfL, der physisch enorm präsent war und seine Körperlichkeit auch rigoros einsetzte. „Wolfsburg ist ein Team, das Gegnern weh tun kann“, sagte Hütter und meinte das durchaus als Lob. Aber das Leiden, das die Frankfurter in so mancher Aktion erlebten, führte nicht zu gröberen Missgeschicken oder gar Aussetzern. Jeder Einzelne blieb konzentriert, das Team als Ganzes stabil. „Wir haben als Mannschaft verteidigt, ich muss den Jungs ein Kompliment machen“, sagte Außenbahnspieler Timothy Chandler. Hütter formulierte es so: „Wir sind in den Zweikämpfen bis an die Grenze gegangen und haben die erforderliche mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt.“

Mit Gacinovic und Chandler hatte der Österreicher zwei Spieler ins Mittelfeld der Startelf berufen, die immer für ihre Kollegen da sind, die für sie mitlaufen, mitdenken und mitkämpfen. Ohne in Einzelaktionen zu brillieren, verstärkten die beiden den Klebstoff zwischen den Einzelteilen der Zentrale, den sonst höchstens Rode noch bildet. Fernandes sowie Toure – und nicht ganz so ausgeprägt Ilsanker und Kohr – haben weniger den Blick für räumliche Zusammenhänge.

Wenn die Abstände im Mittelfeld stimmen, wenn zumindest in Ansätzen so etwas wie ein Schwarmverhalten entsteht, wie es Trainer-Koryphäen wie Tuchel und Rangnick bezeichnen, dann erleichtert das der Abwehrkette die Arbeit ungemein. „Nach elf Gegentoren in den letzten drei Spielen mussten wir die Defensive stabilisieren“, sagte Hütter, zufrieden darüber, dass es gelungen war.

Die Eintracht vermochte zwar nicht zu verhindern, dass Wolfsburg eine starke Phase mit einigen Tormöglichkeiten hatte, aber die Niedersachsen mussten eine Menge dafür investieren. Und als ihnen der Ausgleich durch Mbabu gelungen war, hatten sie nichts mehr hinzuzusetzen.

Hütter verschwieg allerdings auch nicht, dass die Begegnung günstig lief für sein Team: „Wichtig war auch, dass wir zum ersten Mal seit langem wieder in Führung gegangen sind. Das hat der Mannschaft Kraft und Selbstvertrauen gegeben.“ André Silva war es, der mit dem ersten Torschuss das 1:0 erzielt hatte – per Foulelfmeter. Zuvor war der Portugiese am Fünfmeterraum von Gegenspieler Pongracic festgehalten worden.