Als feststand, dass die Frankfurter Eintracht zum dritten Mal binnen sechs Jahren im DFB-Pokalfinale nach der vergoldeten Trophäe greifen wird, gingen selbst in der Stadt, aus der für das Duell am 3. Juni der Gegner stammt, Menschen vor Begeisterung auf die Straße: Anhänger der BSG Chemie Leipzig feierten mit Sprechchören und Feuerwerk den 3:2-Sieg der Hessen beim VfB Stuttgart.

Mit den Fans der momentan viertklassigen Betriebssportgemeinschaft verbindet die organisierte Gefolgschaft der Hessen eine langjährige Freundschaft, die nicht zuletzt gespeist wird durch die tiefe Abneigung gegenüber RB Leipzig. Die Verbindung führte unter anderem dazu, dass auch Weggefährten des Teams aus der Regionalliga Nordost bei allen bedeutsamen Frankfurter Auftritten in der jüngeren Vergangenheit vorne in den Kurven dabei waren und den Ton mit angaben, wenn die Diva vom Main wie beim Elfmeterdrama im Halbfinale an der Stamford Bridge 2019 gegen den FC Chelsea oder mit dem Erfolg in der Europa League vor zwölf Monaten gegen die Glasgow Rangers Fußballgeschichte schrieb.