Teuerster Schwede will zeigen, was er kann

Hugo Larsson bei der Eintracht : Teuerster Schwede will zeigen, was er kann

Hugo Larsson ist 19 Jahre alt und Eintracht Frankfurt viele Millionen wert. Sein Versprechen: „Ich bin nicht ängstlich.“ Der Schwede könnte in Frankfurt einmal so berühmt werden wie seine Heimatregion.

Seine Heimat hat es längst zu Weltruhm gebracht. Svarte ist nur einen Steinwurf von Ystad entfernt. Dreh- und Angelpunkt des schwedischen Kommissars Kurt Wal­lander.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Wallander, die prominenteste Romanfigur des Autors Henning Mankell, ist ein Markenzeichen in Südschweden. Ystad – das ist auch das Zuhause von Hugo Larsson. Der gerade 19 Jahre alt gewordene Skandinavier ist nach Jan Svensson, Johnny Ekström und Branimir Hrgota der vierte schwedische Fußballprofi im Dress der Eintracht. Seit Montag erst ist Larsson in Frankfurt. Es ist seine erste Station fern der Heimat. Heimweh?

„Ein phantastischer Klub“

Darüber verliert der frisch, unbekümmert und selbstbewusst auftretende Larsson kein Wort. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt, als er am Donnerstag auf dem Podium im Proficamp sitzt, begleitet von Eintracht-Pressesprecher Bartosz Niedzwiedzki und Dolmetscher Love Malm. Natürlich könnte Larsson, wie bei den meisten Skandinaviern üblich, auch auf Englisch seine Antrittspressekonferenz absolvieren. Doch weil es für den Rotschopf das erste Mal ist, bittet er darum, sich in seiner Muttersprache zu artikulieren.

Was er sagt, hat Hand und Fuß. „Es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga Fußball zu spielen.“ Dass seine Wahl auf die Eintracht fiel, begründet er so: „Das ist ein phantastischer Klub mit einer guten Geschichte und leidenschaftlichen Fans.“ Seine neuen Vorgesetzten hatten schon länger die Fühler nach ihm ausgestreckt.

Als sich die Chance bot, den variabel einsetzbaren Mittelfeldspieler von einem Engagement in Frankfurt zu überzeugen, griff Markus Krösche beherzt zu. Der Sportvorstand ist voll des Lobes über den jungen Schweden, dem er „sehr großes Potential“ zuspricht. „Wir werden Hugo aufbauen und ihm helfen, seinen nächsten Schritt zu gehen.“ Krösche ist zuversichtlich: „Er wird uns in Zukunft viel Freude bereiten.“

Bis zu zehn Millionen Euro gekostet

Zukunft – das ist ein dehnbarer Begriff. Richtig ist auf jeden Fall, dass sich Larsson mit der Eintracht auf einen Fünfjahresvertrag bis Mitte 2028 verständigt hat. An seinen vormaligen Klub Malmö FF ist eine Transferentschädigung von bis zu zehn Millionen Euro geflossen. Larsson ist damit der teuerste Schwede, der seiner Heimat den Rücken gekehrt hat, um anderswo im Fußball sein Glück zu suchen.

Zum Vergleich: Als Zlatan Ibrahimovic 2001 Schweden verließ, zahlte sein neuer Klub Ajax Amsterdam 7,8 Millionen Euro Ablöse. Larsson nennt keine konkreten Zahlen. Doch er weiß um die Botschaft, die damit verknüpft ist. „Ich mache mir darüber keine Gedanken. Andere müssen entscheiden, wie viel ich wert bin.“

Schon als Dreijähriger hat Larsson erstmals gegen einen Fußball getreten. Seine Eltern haben ihn dabei unterstützt und auch trainiert – bis zum neunten Lebensjahr. Tischtennis, Handball, Tennis – Larsson hat alles mal probiert, aber schnell festgestellt: Fußball, das ist es, was ich machen und spielen möchte. Natürlich hat er die entsprechenden U-Nationalmannschaft durchlaufen. Und auch in der schwedischen A-Elf hat er schon gespielt.

Nun also Eintracht Frankfurt. Seine Eltern haben sich bei der Wahl des neuen Arbeitgebers herausgehalten. Seine Berater eher weniger. „Aber entschieden habe ich das ganz allein“, lässt sich Larsson übersetzen. „Als sich die Möglichkeit ergab, nach Frankfurt zu wechseln, gab es für Larsson keinen Grund zu zögern. „Für mich war es selbstverständlich, für solch einen großen Klub spielen zu dürfen.“

„Will zeigen, was ich kann“

Larsson weiß, was er will, und er hat keine Bedenken, im Kreis der Etablierten seinen Platz zu finden. „Ich bin ein sehr beweglicher Spieler und nicht ängstlich“, schätzt er sich selber ein. „Ich will hier direkt einsteigen und zeigen, was ich kann.“ Als kleiner Junge war Cristiano Ronaldo sein großes Idol. Mit zunehmendem Alter hat sich das geändert. Jetzt findet es Larsson toll, wie Kevin de Bruyne und Mateo Kovacic Fußball spielen. Zwei aus dem Starensemble von Manchester City. Die Eintracht ist nicht City.

Doch die ersten Eindrücke, die Larsson von seiner neuen sportlichen Heimat gewonnen hat, passen schon einmal. „Es ist etwas wärmer hier“, sagt er. Am Mittwoch, als sich Larsson gemeinsam mit den neuen Spielkameraden im ersten öffentlichen Training ein wenig austoben konnte, machte ihm die Hitze nichts aus. Larsson erzielte ein schönes Tor, und mit Dino Toppmöller gab es auch schon ein erstes Gespräch. „Der Trainer hat mir gesagt, dass es gut aussieht.“ Und ihn sogleich angespornt: „Weiter so.“

Von der deutschen Bundesliga „weiß ich das, was man wissen muss“. Einige Details dürfte Larsson auch Emil Forsberg mitgeteilt haben. Sein schwedischer Landsmann, einer der herausragenden Profis von Ligakonkurrent RB Leipzig, hat ihm zugesprochen. „Er hat mir gesagt: Der Schritt nach Frankfurt zur Eintracht ist super. Der Trainer ist super. Mach das!“

Mehr zum Thema 1/

Etwas wagen und sich zutrauen: Auch Jessic Ngankam hat sich dazu entschlossen, ein neues Projekt zu starten. Während Larsson am frühen Nachmittag flott parlierte, absolvierte der Stürmer von Hertha BSC den obligatorischen Medizincheck. Vertraglich war sich die Eintracht mit dem Stürmer schon vorab einig geworden. Bis Mitte 2028 soll der am nächsten Donnerstag 23 Jahre alt werdende Deutsch-Kameruner für die Eintracht am Ball sein. Genau wie Larsson.