Holzer bietet Rücktritt bei Eintracht Frankfurt an

Der Streit der Führungsfiguren gewinnt an Brisanz. Der Aufsichtsratsvorsitzende Holzer will auf sein Amt verzichten, um Vorstandssprecher Hellmann beim Klub zu halten. Nun stellt sich eine große Frage.

Keine Eintracht: Philip Holzer (links) und Axel Hellmann schreiten nicht mehr Seite an Seite. Bild: imago images/osnapix

Der Streit der beiden Führungsfiguren der Eintracht hat am Mittwoch weiter an Brisanz gewonnen. Philip Holzer, der Chef des Aufsichtsrats, gab öffentlich bekannt, dass er Axel Hellmann angeboten hat, sich von der Spitze des Kontrollgremiums der Fußball AG zurückzuziehen, wenn der Vorstandssprecher im Gegenzug das Angebot ausschlagen wird, an die Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu wechseln und seinen im März 2022 verlängerten Fünfjahresvertrag bei den Frankfurtern erfüllt.

Zunächst berichtete die „Bild“-Zeitung über diese jüngste Volte in der Auseinandersetzung. Gegenüber der F.A.Z. bestätigte Holzer den Vorgang. „Ich vertrete seit jeher die Position, dass das Wohl des Vereins, e.V. und AG, in allen Situationen wichtiger ist als die Belange einzelner Personen. Auch deshalb wäre ich bereit, mein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung zu stellen, wenn Axel Hellmann dadurch dazu bewegt werden kann, seinen Vertrag bei der Eintracht bis 2027 zu erfüllen. Dies würde der Stabilität und Weiterführung der erfolgreichen Zusammenarbeit des gesamten Vorstands der Eintracht Frankfurt Fußball AG dienen.“