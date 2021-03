Eintracht Frankfurt : Bobic und die Scheidung auf hessisch

Überraschende Aktionen haben sie sich einige ausgedacht während der bald fünfjährigen Zusammenarbeit, die sich nun dem Ende entgegenneigt. Fredi Bobic, der noch zum dreiköpfigen Vorstand der Eintracht zählt, im Tagesgeschäft aber mittlerweile nur noch eine beiläufige Rolle spielt, ist fest entschlossen, seine Zelte in Frankfurt in diesem Sommer abzubrechen. So hat er es verkündet, so wird es kommen – nur zu welchen Konditionen, das ist nach wie vor unklar.

Bundesliga Liveticker

Auch im ersten Teil der Länderspielpause traten keine näheren Erkenntnisse zutage, wie das Beschäftigungsverhältnis des 49-Jährigen und dem Bundesligaklub beendet werden soll. Nur so viel wurde deutlich, nachdem es von Berliner Quellen über Medien in der Hauptstadt in Umlauf gebracht wurde: Ausgerechnet Bobic soll im Namen der Hertha bei der Eintracht vorstellig werden und die Ablöse für seinen Wechsel selbst aushandeln. So was hat es im bewegten Bundesliga-Business in dieser Form auch noch nicht gegeben.

Dem Vernehmen nach liegen die Vorstellungen, was die Entschädigungszahlungen für das Abwerben des schlitzohrigen Schwaben angeht, noch weit auseinander. Die Eintracht erwartet Minimum fünf Millionen Euro. Bobic soll von der neureichen, aber sportlich darbenden „alten Dame“ beauftragt worden sein, ein Angebot abzugeben, das marginal oberhalb der siebenstelligen Grenze verläuft. Eine Offerte, die der ohnehin über Bobics Treiben in weiten Teilen erzürnte Aufsichtsrat der Eintracht als so unpassend erachtete, dass es sich für ihn nicht lohnte, darüber nachzudenken.

Silva auf den Merkzetteln

Im Zweifelsfall, auch diese Stimmen gibt es, erhalte Bobic eben (noch) nicht die erwünschte Freigabe. Die Gefahr, dass eine Hängepartie unkalkulierbare Folgen nach sich ziehen könnte, wird auf Frankfurter Seite als überschaubar bewertet. Mit Ben Manga steht schließlich ein Planer und Ideen-Entwickler zur Verfügung, der als Chefscout den Abwerbungsversuchen der Konkurrenz widerstand und dafür mit einer Beförderung zum Sportdirektor belohnt wurde. Der 47-Jährige kann den Laden – vorübergehend allemal – am Laufen halten, zudem sind in Pandemiezeiten nicht allzu viele Transfers zu erwarten.

Aus dem aktuellen Kader sind es gerade einmal sechs Profis, deren Verträge Ende Juni auslaufen. Dabei handelt es sich um Luka Jovic (für die Rückrunde ausgeliehen von Real Madrid), Markus Schubert (ausgeliehen vom FC Schalke 04) und Jetro Willems. Hinzu kommen die Youngs- ter Lukas Fahrnberger, Jabez Makanda und Yannick Brugger, die allesamt in den Überlegungen von Coach Adi Hütter keine hervorgehobene Bedeutung besitzen. „Es gibt kaum Personalien, die nicht geklärt sind“, sagte Bruno Hübner, der im Juni aus freien Stücken seinen Dienst als Sportdirektor quittiert und sich dann mit 60 Jahren in den Ruhestand zurückzieht. „Vieles wird erst in den nächsten Wochen passieren, noch ist wenig Drive drin.“

Mehr zum Thema 1/

Sollte es tatsächlich mit der Qualifikation zur Champions League klappen, besäße die Eintracht ein Ass im Ärmel, um mit den „Königlichen“ in der spanischen Hauptstadt aufs Neue zu verhandeln, ob Jovic nicht doch länger am Main bleiben kann. So oder so dürfte den Frankfurtern in Sachen André Silva einiges an Überzeugungskraft und Überredungskunst abverlangt werden, denn der portugiesische Stürmer, der schon 21 Bundesliga-Treffer in dieser Saison erzielte, steht auf den Merkzetteln mehrerer internationaler Topadressen, unter anderem von der britischen Insel.

So soll Manchester United, vermeldeten englische Gazetten, ausgeprägtes Interesse am Goalgetter der Eintracht bekundet und bereits die Bereitschaft signalisiert haben, eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro zu zahlen. Silvas Vertrag in Frankfurt ist bis Mitte 2023 datiert. Hübner bezeichnete Silvas Entwicklung als „sensationell“. Und er sei sicher, fügte Hübner an, dass der 23-Jährige wisse, „weil er sehr intelligent ist“, was „er Eintracht Frankfurt zu verdanken“ habe. Mit dem Vordringen in die Champions League würden die Chancen „dramatisch“ steigen, den Verbleib Silvas über diesen Mai hinaus tatsächlich zu sichern.

Hübner sagte, in Anbetracht der ungeklärten Situation an der Klubspitze komme es für ihn persönlich nicht in Frage, „einen Rücktritt vom Rücktritt“ zu vollziehen und womöglich noch weitere Monate bei der Eintracht dranzuhängen: „Das ist keine Option“, sagte er, vielmehr wolle er künftig „die Füße stillhalten“. Wie es in der Causa Bobic weitergehe, ließ der frühere Angreifer nicht durchblicken.

Am Dienstag hatte zunächst der „Kicker“ berichtet, dass der hierzulande allenfalls Insidern bekannte Hendrik Almstadt ein ernst zu nehmender Anwärter für die Nachfolge von Bobic sei. Der 48-Jährige ist derzeit als Assistent der Geschäftsführung beim AC Mailand angestellt. Früher arbeitete für die Investmentbank Goldman Sachs in Frankfurt und lernte dort den heutigen Eintracht-Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer kennen. Almstadt war vor seinem Engagement für die „Rossoneri“ beim FC Arsenal und Aston Villa in der Premier League auch als „Player Relations Director“ der PGA European Golf Tour tätig.

F+ FAZ.NET komplett Unser Newsletter mit den besten exklusiven Artikeln der Woche. Hübner sagte, er telefoniere regelmäßig mit „Fredi“ und tausche sich über den Lauf der Dinge aus, ins Detail scheinen die Unterredungen aber nicht gehen. Denn Hübner ließ erkennen, dass er „aus der Öffentlichkeit erfahren“ habe, dass Bobic seinen Abgang in Frankfurt plane. Falls es dazu komme, sei es um die Zukunftsfähigkeit des Klub trotzdem gut bestellt, da er von der Spitze bis an die Basis solide aufgestellt sei, nicht zuletzt wirtschaftlich: „Eintracht Frankfurt fällt in kein Loch.“ Hübner nannte sich „von Hause aus einen Optimisten“, so dass er sich auf die Vereinsführung verlasse, dass das Casting nach Mister X zu einem vernünftigen Ende führe. Wem seine Sympathie in dieser komplizierten Scheidungsangelegenheit gilt, vermied Hübner durch zurückhaltende Statements zu verbergen, doch an einer Stelle ließen seine Äußerungen tief blicken: „Ich wünsche, dass es so ausgeht, dass das Optimale für Eintracht Frankfurt rauskommt.“