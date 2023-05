Es ist ein heikles Thema, Torhüter Kevin Trapp auf die Auswärtsspiele mit der Frankfurter Eintracht anzusprechen. Zehn Bundesligaspiele auf des Gegners Plätzen liegen in diesem Jahr hinter den Hessen, keins davon konnten sie gewinnen. Für die Eintracht setzte es sechs Niederlagen, viermal trennte sie sich wenigstens unentschieden.

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Kein Wunder, dass diese Bilanz Trapp Trübsal blasen lässt. In jeder Begegnung beklagte er mindestens einen Gegentreffer, in Dortmund waren es sogar vier und in Hoffenheim, Leverkusen und Köln jeweils drei. Deutlich zu viele für einen ambitionierten Nationaltorhüter.

Nun wartet in diesem Spieljahr noch eine Begegnung in der Fremde auf die Frankfurter: das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion am 3. Juni gegen RB Leipzig. Er hoffe aber aus gutem Grund, „dass das für uns ein Heimspiel wird“, sagte Trapp am Samstag in Gelsenkirchen nach dem 2:2 gegen Schalke 04.

Kein Weg nach Europa?

Der 32-Jährige, dem in diesem Moment nicht zum Grinsen zumute war, zählt in der Bundeshauptstadt auf das zu erwartende Übergewicht der hessischen Anhänger im Stadion. Sie sollen stimmungsvoll dafür sorgen, dass sich Trapps Team am Endspielort schön heimelig fühlt. Wie die Auswärtsmannschaft sollen sich an dem neutralen Spielort die Leipziger vorkommen. Die Sachsen, die am Samstag 3:1 in München gewannen, gehören jedoch zu den stärksten Teams in fremden Stadien.

Seit Samstag hat das finale Kräftemessen im Pokal für die Eintracht noch einmal an Bedeutung gewonnen. Im letzten Pflichtspiel dieser Saison könnte es für sie die letzte Chance sein, sich doch noch für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Als neuer Pokalsieger, der Titelverteidiger Leipzig abgelöst hätte, wären die Frankfurter mit einer Punktlandung in der neuen Runde in der Europa League vertreten.

Den Weg nach Europa über die Bundesliga hingegen scheint sich die Eintracht verbaut zu haben. Denn vor dem abschließenden Durchgang liegt Wolfsburg auf Platz sieben zwei Punkte vor den Hessen, die außerdem das um fünf Treffer schlechtere Tordifferenz aufweisen. Der VfL empfängt am kommenden Samstag den Absteiger Hertha BSC Berlin, Frankfurt indes muss sich in der WM-Arena mit dem Fünften Freiburg messen – das Spielprogramm spricht ebenso gegen die Frankfurter, weil auf sie die vermeintlich schwierigere Aufgabe zukommt.

„Das war heute wahrscheinlich zu wenig, um es über die Liga zu schaffen“, meinte denn auch Kapitän Sebastian Rode im Anschluss an das aus Eintracht-Sicht unbefriedigende Abschneiden gegen den Abstiegskandidaten Schalke 04.

„Wenn du zehn Auswärtsspiele in Folge nicht gewinnst, reicht es nicht“, pflichtete Trapp seinem Teamkollegen bei, fügte jedoch hinzu: „Obwohl wir unser maximales Ziel nicht erreicht haben, mit Wolfsburg nach Punkten gleichzuziehen“, sei es „rechnerisch noch möglich“, den VfL im Klassement zu überholen. „Es ist schon so viel passiert. Warum nicht auch diesmal“, machte der Torwart sich und seiner Mannschaft ein wenig Hoffnung.

Auftakt in die falsche Richtung

An ein gutes Ende zumindest in der Bundesliga dürften in Reihen der Frankfurter aber die wenigsten glauben. Dafür sind sie über Monate hinweg im Negativen viel zu beständig. Die Begegnung in Gelsenkirchen sei „ein Spiegelbild“ vieler Bundesligapartien gewesen, räumte Trainer Oliver Glasner ein. „Am Ende reicht es leider nur zu einem Punkt.“

Schon der Auftakt wies aus der Perspektive der Hessen in die falsche Richtung, da sie „mit dem ersten Torschuss des Gegners in Rückstand“ geraten seien, so Glasner. Einen Freistoß von Rodrigo Zalazar nutzte Simon Terodde in der ersten Minute mit einem Kopfballtreffer zur 1:0-Führung.

Standardsituationen, bei denen die Zuordnung nicht stimmt, zählen zu den Schwachstellen im Frankfurter Spiel, die sie aus eigener Kraft nicht abstellen können. „Das war für uns ein Déjà-vu der vergangenen Auswärtsspiele. Wenn du mit 0:1 in hitziger Atmosphäre hinten liegst, wird es noch mal schwieriger“, sagte der Trainer.

Trotzdem brachten Daichi Kamada und Tuta mit ihren Treffern (21. und 59. Minute) die Frankfurter 2:1 nach vorne. Glasner goutierte die Widerstandsfähigkeit und „Energieleistung“ seiner Auswahl, in der einzelne Spieler aber mit individuellen Fehlern den betriebenen Aufwand konterkarierten. Diesmal war es Almamy Touré, dessen unnötiger Ballverlust den Schalker Treffer zum 2:2 (85.) von Sebastian Polter ermöglichte.

Bedrückter Trainer Glasner

Namentlich erwähnte im Frankfurter Lager keiner den Franzosen, aber bei der Abrechnung wusste jeder, wer der Eintracht mit seinem Fehlverhalten massiv geschadet hatte. Es sei „maximal ärgerlich, wenn du in der 85. Minute das Gegentor bekommst“, schimpfte Trapp. „Wir sind nicht konsequent genug in der Situation. Es ist sehr schade und tut sehr weh.“

Die Tatsache, den Sieg „mit einfachen Fehlern hergeschenkt“ zu haben, drückte auch aufs Gemüt von Glasner. „Das passiert uns leider nicht zum ersten Mal. Insgesamt haben wir auswärts zu viele Gegentore bekommen, um auch mal drei Punkte mitzunehmen“, sagte er. Sein Mittelfeldspieler Djibril Sow sprach in diesem Zusammenhang von „fehlender Cleverness“. So oder so: In dieser Verfassung genügt die Eintracht ihren eigenen Ansprüchen nicht.

Mehr zum Thema 1/

Der letzte Frankfurter Auswärtssieg liegt lange zurück: Es war das 2:1 in Augsburg am 5. November des vergangenen Jahres. Seitdem mussten die Hessen in zehn sieglosen Spielen 23 Gegentreffer hinnehmen. Die Konsequenz, die sich auch aus der fehlenden Kaltschnäuzigkeit im Eintracht-Spiel ergibt, brachte Krösche so auf den Punkt: „Wenn du die Ergebnisse nicht lieferst, reicht es eben nicht, um oben mitzuspielen.“ Nach der erfolgreichen Hinrunde mit Platz vier ist das eine bittere Erkenntnis für die tief gefallene Eintracht.