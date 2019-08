1:0 gegen Hoffenheim : Hintereggers Blitztor reicht der Eintracht

Es war ein ungewöhnliches Zeichen der Kollegialität, das Adi Hütter so noch nicht erlebt hatte. In der Vorbereitung auf die Bundesligasaison wären sich die Frankfurter Eintracht und die TSG Hoffenheim beinahe über den Weg gelaufen. Beide Vereine suchten sich für ihr Trainingslager ein Hotel in Österreich aus, in dem die Hessen drei Stunden später eincheckten, nachdem die Kraichgauer abgereist waren. Als der Coach der Frankfurter dabei das Zimmer bezog, freute er sich über eine Nachricht, die ihm Alfred Schreuder, sein Hoffeheimer Pendant, schriftlich hinterlassen hatte. Über den genauen Inhalt hüllten sich Hütter in Schweigen, gab aber zu erkennen, dass es sich um eine nette Botschaft gehandelt habe.

Am Sonntag, zum Liga-Start, begegneten sich beide Teams in der Frankfurter Arena im Kampf um erste Punkte wieder. Die Trainer schüttelten vorab herzlich die Hände, doch anschließend wurde in der Auseinandersetzung ihrer Spieler schnell deutlich, dass von ihnen keine Freundschaftsgesten zu erwarten sein würden. Das bessere Ende in einer intensiv geführten und abwechslungsreichen Begegnung hatten die Frankfurter, die sich 1:0 durchsetzen.

Einstand nach Maß

Es dauerte gerade einmal 35 Sekunden und beim Eintracht-Anhang unter den 50.200 Besuchern brandete Jubel auf: Martin Hinteregger gelang ein Einstand nach Maß. Der Rückkehrer und Publikumsliebling der vergangenen Rückrunde, als er vom FC Augsburg ausgeliehen war, erzielte den Führungstreffer. Vorangegangen war eine kurz ausgeführte Ecke, mit der Filip Kostic den aufgerückten Innenverteidiger in Szene setzte. In der Anfangsviertelstunde hatten die Hoffenheimer, bei denen die Zugänge Ihlas Bebou und Robert Skov in der Startelf standen, Probleme, dem Druck der Frankfurter standzuhalten. Kostic, der oft nur durch Fouls zu bremsen war, vergab zwei Gelegenheit den Vorsprung auszubauen (28. und 37.), während Ante Rebic mit viel Gefühl aus spitzem Winkel und dann bei einem wuchtigen Freistoß knapp scheiterte (45.).

Skov (28.) und Steven Zuber (34.) ließen bei Kontern das Angriffspotenzial der TSG aufblitzen, doch an Kevin Trapp zwischen den Frankfurter Pfosten gab es für sie kein Vorbeikommen. Glück hatten der Schlussmann und die Eintracht, als sich der Videoassistent einschaltete: Dennis Geiger, der aus der Distanz Trapp überwunden hatte, holte sich bereits vor der Hoffenheimer Ersatzbank Glückwünsche für sein vermeintliches Ausgleichstor ab, als Referee Daniel Siebert entschied, die Szene nochmal am Bildschirm anzuschauen. Dabei entdeckte er, dass Lukas Rupp im Abseits gestanden hatte (41.).

Ähnlich unterhaltsam ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Hoffenheim bemühte sich, mit der Einwechslung von Diadie Samassekou, der kurzfristig für zwölf Millionen Euro aus Salzburg verpflichtet worden war, mehr Stoßkraft zu entwickeln; worauf Hütter durch die Einwechslung von Mittelfeld-Aufpasser Sebastian Rode reagierte. Bebou auf der einen (78.) sowie Kostic (79.) und Rode (84.) auf der anderen fehlte es in der Schlussphase an Genauigkeit. Die Spannung hielt so bis in die Nachspielzeit an, ehe diese umkämpfte Partie mit der Eintracht einen glücklichen aber nicht unverdienten Sieger hervorbrachte.