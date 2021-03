Frankfurt gegen Stuttgart : Darum reichte es wieder nicht zum Eintracht-Sieg

Die Frankfurter könnten kommende Saison in der Champions League spielen. Doch nach der Niederlage in Bremen reicht es im Heimspiel gegen Stuttgart auch nur zu einem Remis. Nun folgt ein Spitzenspiel.

Bevor Fredi Bobic im Sommer 2016 mit großem Tatendrang als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt loslegte, war er in gleicher Funktion bis September 2014 beim VfB Stuttgart tätig. Am Samstag, beim 1:1 der Eintracht im Bundesliga-Duell zu Hause mit den Schwaben, erlebte Bobic nun sein letztes Aufeinandertreffen mit dem VfB in der Rolle der sportlichen Frankfurter Führungskraft.

In dieser Woche hatte der 49-Jährige unter großer medialer Beachtung seinen Rückzug zum Saisonende angekündigt – trotz seines bestehenden Vertrags mit den Hessen bis zum 1. Juli 2023. Deshalb waren der Ärger und die Enttäuschung in der Eintracht-Führungsetage über Bobics neue Berufspläne groß, die ihn wohl zu Hertha BSC führen werden. Sportlich war das Bobic-Beben dem Leistungsvermögen der Mannschaft auch nicht zuträglich, in der Luka Jovic seinen zweiten Startelfeinsatz und seinen ersten als Stürmer an der Seite von André Silva absolvierte.