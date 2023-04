Dass die Rückrunden schlechter verlaufen als die Hinrunden, ist bei der Frankfurter Eintracht kein neues Phänomen. Seit die Mannschaft im Mai 2016 in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg den Abstieg in die zweite Bundesliga vermied, hat sie sich stabilisiert und gehört mittlerweile zu den Bundesligateams, die vor jeder Saison den Anspruch formulieren, um die Plätze, die eine Europapokal-Teilnahme sichern, zumindest mitzuspielen.

Peter Heß Sportredakteur. Folgen Ich folge

Viermal setzte sie ihre internationalen Ambitionen dabei um. In den sieben Spielzeiten der neuen Frankfurter Fußball-Zeitrechnung erfüllte die Eintracht in sechs Hinrundenserien ihre eigenen Erwartungen. Zwischen 27 und 31 Punkte holte sie jeweils, nur in der Saison 2019/20 lief es zunächst nicht so recht.