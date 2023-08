Aktualisiert am

Herr Fritsch, Herr Hellmann, Sie sind beide Juristen. Was zeichnet einen guten und cleveren Juristen aus?

Fritsch: Wichtig sind die Kenntnis der aktuellen Rechtslage, das strukturelle Herangehen an einen Fall sowie die Methodik und die Rhetorik. Auch Management-Skills sind bei Anwälten gefordert.

Hellmann: Die Fähigkeit, konkrete Sachverhalte so abstrakt zu erfassen, dass sie auch für andere verständlich sind, ist sehr hilfreich. So auch im Fußball. Komplexe Themen anderen in zwei, drei Sätzen vermitteln zu können, halte ich für wichtig. Die Logik ist klar: Das Problem erfassen, richtig vermitteln, gut einordnen, Problem lösen. Diese Struktur hilft dir im Leben immer weiter.