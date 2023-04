Die Eintracht braucht in der Bundesliga dringend ein Erfolgserlebnis. Vor dem Spiel in Dortmund nimmt Frankfurts Trainer Oliver Glasner besonders Mario Götze in die Pflicht – aus gutem Grund.

Groß ändern soll Mario Götze sein Spiel nicht. Dafür besteht auch keine Notwendigkeit beim Nationalspieler, weil der kluge Spielstratege in Bestform den Unterschied bei Eintracht Frankfurt ausmachen kann. Aber in einem Punkt wünscht sich Trainer Oliver Glasner von Götze eine Anpassung in dessen Ausrichtung im Angriff.

„Mario hat einen hervorragenden Abschluss – den er vielleicht zu wenig einsetzt. Vom Naturell her legt er lieber den Mitspielern auf“, sagte Glasner vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) gegen Dortmund und kündigte mit Blick auf seinen Führungsspieler eine neue Komponente im Frankfurter Spiel an. „Wir wollen auch Mario öfter in den torgefährlichen Raum bringen.“ Götze soll nicht nur die anderen glänzen lassen.