Eintracht Frankfurt : „Es tut mir leid, es war einfach mein Fehler“

Makoto Hasebe war untröstlich. Ausgerechnet der seit Jahren zuverlässige Japaner hatte Anteil daran, dass es statt eines verdienten Siegs lediglich ein Unentschieden gegeben hat. Der freie Mann der Eintracht sagte nach dem 2:2 gegen Werder Bremen: „Es tut mir leid für die Mannschaft. Es war einfach mein Fehler.“ Es war die 90. Minute, eine der letzten Aktionen während der regulären Spielzeit. Der ansonsten umsichtige Hasebe hatte Davy Klaassen im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Milot Rashica für Werder zum schmeichelhaften 2:2. Selbst Werder-Manager Frank Baumann sagte nach dem Ende der vierminütigen Nachspielzeit, „dass uns Frankfurt heute große Probleme bereitet hat. Sie haben extremen Druck entwickelt.“

51 500 Zuschauer, ausverkaufte Arena am Sonntagabend bei Nieselregen unter Flutlicht: Nach dem glücklich zustande gekommenen 1:0-Auswärtssieg drei Tage zuvor in der Europa League bei Vitoria Guimaraes wollte die Mannschaft von Trainer Adi Hütter zeigen, dass sie sehr wohl viel besser und attraktiver Fußball als eben in Portugal spielen kann. Und sie hielt Wort. Hütter sprach später von dem „besten Heimspiel dieser Saison“, und der österreichische Fußballlehrer hatte Recht mit dieser Einschätzung. „Das war ein tolles Bundesligaspiel. Wir haben versucht, Powerfußball zu spielen“, sagte der Eintracht-Trainer. „In der zweiten Halbzeit habe ich Einbahnstraßenfußball gesehen.“ Es war der Spielabschnitt, in dem nur eine Mannschaft spielte: Frankfurt.

Auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt erkannte die große Überlegenheit der Eintracht respektvoll an. „Nach dem Wechsel war es ein klares Spiel auf ein Tor.“ Nach den Vorkommnissen der Vorwochen war es keine Überraschung, dass sich vor Beginn der letzten Partie des siebten Bundesliga-Spieltags im Frankfurter Fanblock Unmut über die Bestellung von Andreas Möller zum neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums breit machte. „Zu Andy Möller haben wir keine Verbindung, mit Verrätern haben wir nichts zu tun“, stand auf einem riesigen Spruchband geschrieben. Als das Spiel begann, waren kurz „Scheiß Andy Möller“-Rufe zu vernehmen – das war es dann aber auch. Fortan galt es, sich auf Fußball zu konzentrieren. Darauf, wie die Eintracht nach dem 1:0 von Guimaraes auch gegen Werder im wichtigen Punktspielalltag erfolgreich sein konnte.

Hütter brachte erwartungsgemäß frische Kräfte, und es tat dem Spiel der Eintracht gut, dass Hasebe nach auskurierter Gehirnerschütterung wieder den zentralen Part in der Dreierabwehrkette übernahm. Auch sein japanischer Landsmann Daichi Kamada sowie Danny da Costa auf der rechten Außenbahn durften sich von Beginn an empfehlen. Schnell war erkennbar: Die Eintracht hatte sofort Zug zum Tor. In der zweiten Minute versuchte es Filip Kostic erstmals mit einem Schuss. Werder hielt sich zurück, doch wenn die Bremer einmal in der Frankfurter Hälfte auftauchten, wurde es sofort gefährlich. So in der siebten Minute, als Maximilian Eggestein nur den rechten Pfosten traf.

Die Antwort der Eintracht? Volle Konzentration auf die Offensive. Kamada verzog aus elf Metern (8.), Goncalo Paciencia versuchte es mit dem Kopf (16.), und auch Martin Hinteregger (17.) und zweimal André Silva (21., 24.) hatten Pech. Wie auch und vor allem Kamada, dessen von Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka abgelenkter Schuss von der Latte zurück ins Feld prallte (20.). Das Chancenplus lag klar auf Seiten der Frankfurter – das erste Tor aber erzielten die Männer von der Weser. Nach einer kuriosen Situation war es im vierten Versuch binnen weniger Sekunden Davy Klaassen, der Werder 1:0 in Führung schoss. Unmittelbar zuvor hatte Leonardo Bittencourt nur die Latte getroffen.

Die Eintracht im Rückstand – das konnte und durfte Hütters Mannschaft nicht gefallen. Und so hieß auch nach dem Seitenwechsel das Motto, Werder weiter mächtig unter Druck zu setzen. Die nächste Großchance ergab sich in der 46. Minute, als Paciencia nach einer Maßflanke von Almamy Toure Maß nahm, Pavlenka aber prächtig parierte. Nach einer nächsten guten Vorarbeit von Toure versuchte es Hinteregger mit brachialer Gewalt – sein Schuss landete weit über dem Bremer Tor (48.). Und auch als Kamada die Hacke einsetzte, fiel nicht der sehnsüchtig angestrebte Ausgleich (54.). Es bedurfte erst eines Kunstschusses, um das längst überfällige 1:1 zu erzielen. Verantwortlich dafür zeichnete Sebastian Rode mit dem vielleicht schönsten Tor seiner Karriere (55.).

Der Ausgleich war der mehr als verdiente Lohn für die engagierte Aufholjagd, und es entsprach der gezeigten Leistung, dass die Eintracht sogar noch in Führung ging. Als Paciencia noch mit dem Kopf an Pavlenka scheiterte, überwand dessen portugiesischer Landsmann Silva den Werder-Schlussmann mit links im Nachsetzen (88.). 2:1, der Sieg schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein – bis Hasebe ein einziges Missgeschick zum Verhängnis wurde und Werder doch noch zum 2:2 ausglich. „Dieses Ergebnis ist nicht verdient“, sagte Paciencia. „Denn es war ein großes Spiel von uns.“ Eines, das die Eintracht tabellarisch auf Platz neun verharren lässt, was Trainer Hütter nur im ersten Moment ärgerte. „Wir haben einen guten Saisonstart hingelegt. Mit einem Sieg den wir absolut verdient gehabt hätten, hätten wir von einem Topstart sprechen können.“