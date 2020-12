Eintracht 1:1 gegen Dortmund : „Damit haben wir einen Vereinsrekord aufgestellt“

Die Remiskönige der Liga haben wieder zugeschlagen. Für die Eintracht ist das 1:1 gegen Borussia Dortmund das siebte Unentschieden dieser Bundesliga-Saison – und schon das fünfte in Serie. Am Samstag, als sich der vermeintlich große Favorit BVB in der Frankfurter Arena vorstellte, war es nicht der Königsklassenklub, der zunächst das Kommando übernahm. Es war die Eintracht, die ihren guten Vorsätzen, endlich wieder hellwach und voll konzentriert in ein Spiel zu kommen, gerecht wurde. Daichi Kamada erzielte denn auch folgerichtig das 1:0 (9. Spielminute). Giovanni Reyna mit einer starken Einzelleistung schaffte in der zweiten Hälfte den Ausgleich (56.).

Fredi Bobic sprach nach dem 1:1 von einem „sehr guten Spiel unserer Mannschaft. Die erste Halbzeit war wirklich klasse“, sagte der Sportvorstand der Eintracht. „In der zweiten Halbzeit ist Dortmund stark ins Spiel gekommen. Es waren zwei unterschiedlichen Halbzeiten.“ Trainer Adi Hütter sprach in seiner Analyse nach einem neuerlichen Remis davon, „dass wir damit einen Vereinsrekord aufgestellt haben. Ich habe eine tolle Eintracht-Mannschaft in der ersten Halbzeit gesehen, in der wir hätten höher führen müssen. Der Punkt geht in Ordnung.“